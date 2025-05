HBO maakt de hoofdcast van de nieuwe Harry Potter-serie bekend!

Het is officieel: de langverwachte Harry Potter-serie van HBO heeft eindelijk zijn iconische trio gevonden. Na een wereldwijde zoektocht zijn de hoofdrollen toegekend aan Dominic McLaughlin als Harry Potter, Arabella Stanton als Hermelien Griffel, en Alastair Stout als Ron Wemel.

Fans van de magische wereld kunnen nu eindelijk gezichten koppelen aan de helden van deze ambitieuze serie, die belooft een trouwe én diepgaande hervertelling te worden van de legendarische boeken van J.K. Rowling. Elke seizoen zal één boek uit de reeks behandelen, waardoor er meer ruimte is voor detail en karakterontwikkeling.

Een nieuwe generatie voor een iconisch verhaal

“Na een uitzonderlijke castingprocedure onder leiding van Lucy Bevan en Emily Brockmann, zijn we ontzettend blij met onze Harry, Hermelien en Ron,” laten showrunner Francesca Gardiner en regisseur/producent Mark Mylod weten. “Het talent van deze jonge acteurs is verbluffend, en we kunnen niet wachten tot de wereld hun magie op het scherm ontdekt. We willen ook onze dank uitspreken aan de tienduizenden kinderen die auditie hebben gedaan – het was een voorrecht om zoveel jong talent te mogen ontmoeten.”

Grote namen achter de schermen

De Harry Potter-serie is een samenwerking tussen HBO, Warner Bros. Television en Brontë Film and TV. Enkele zwaargewichten uit de industrie zijn betrokken bij de productie:

Francesca Gardiner (Succession, His Dark Materials) als hoofdscenarist en uitvoerend producent

(Succession, His Dark Materials) als hoofdscenarist en uitvoerend producent Mark Mylod (Game of Thrones, Succession) regisseert meerdere afleveringen

(Game of Thrones, Succession) regisseert meerdere afleveringen J.K. Rowling , Neil Blair en Ruth Kenley-Letts produceren via Brontë Film and TV

, en produceren via Brontë Film and TV David Heyman, producent van de originele films, keert terug via Heyday Films

Exclusief op HBO Max

De serie zal exclusief beschikbaar zijn op HBO Max. Het wordt een moderne en ambitieuze herinterpretatie van de tovenaarswereld, gericht op zowel nieuwe kijkers als trouwe fans van het eerste uur. Geen zorgen: de originele films blijven wereldwijd beschikbaar op streamingdiensten.

De terugkeer van Harry Potter naar het kleine scherm belooft een visueel én narratief spektakel te worden. Zal de magie opnieuw toeslaan? We ontdekken het binnenkort op HBO Max!

Via Streamnews.be