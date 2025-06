‘Cold Case: The Tylenol Murders’: deze ijzingwekkende docu kijk je in één avond uit

True crime-liefhebbers kunnen weer hun hart ophalen. Sinds 26 mei staat er op Netflix een nieuwe driedelige docu over één van de meest bizarre moordzaken uit de jaren 80: de Tylenol-moorden in Chicago.

In september 1982 overlijdt plots een reeks mensen nadat ze gewone pijnstillers innamen. Al snel blijkt dat iemand cyanide in de Tylenol-capsules heeft gestopt. De paniek slaat toe in heel Amerika. Wie doet nu zoiets?

Na de docu over de moord op mini-miss JonBenét Ramsey keert de ‘Cold Case’-reeks terug met deze griezelige zaak. In drie afleveringen van zo’n 40 minuten word je meegezogen in het mysterie rond deze vergiftigingen, die niet alleen levens eisten maar ook het vertrouwen in de farmasector deden wankelen. Maar wie zit hier nu echt achter?

Kort, krachtig en spannend verteld

De docu begint met verhalen van nabestaanden – soms zelfs meerdere slachtoffers binnen één gezin. Daarna volgen theorieën, verdachten en nieuwe inzichten. Eén man staat centraal: James Lewis. Het verhaal wordt strak en soms sensationeel gebracht, maar het werkt wél.

De spanning wordt goed opgebouwd en het geheel blijft boeien tot de laatste minuut. De docu is misschien wat kort, maar verliest geen tijd aan overbodige details. Met een sterke soundtrack en scherpe montage is dit er eentje die je vlot wegkijkt. Te zien op Netflix!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube