Ironheart seizoen 1 – Het erfgoed van Iron Man leeft voort

Iron Man behoort tot het verleden. Maak kennis met Ironheart, een briljante tiener die haar eigen superheldenpantser bouwt. Vrouwelijker, maar net zo geïnspireerd door de legendarische Tony Stark, lijkt zij de perfecte nieuwe kracht in het Marvel-universum.

Een vrouwelijke Tony Stark

Marvel klimt langzaam uit het dal. Na het teleurstellende Captain America: Brave New World was er onverwachts succes met Thunderbolts. Het bewijs dat Marvel nog steeds weet te raken, zolang het nieuwe helden introduceert die aanspreken. Hoog tijd dus om het tijdperk van de oude garde achter ons te laten.

In het eerste seizoen van Ironheart volgen we Riri, een briljante Afro-Amerikaanse studente die haar plek probeert te vinden in een door mannen gedomineerde techwereld. Ze bouwt haar eigen high-tech harnas, geïnspireerd op dat van Iron Man — en dat zal ze nodig hebben ook. Een angstaanjagende technologische dreiging doemt op. De vraag is: heeft Riri een hart van ijzer om het hoofd te bieden?

Binnen de chronologie van het MCU speelt Ironheart zich af na Black Panther: Wakanda Forever, waarin Riri kort geïntroduceerd werd. Nu krijgt ze eindelijk haar eigen miniserie. Beter laat dan nooit voor een vrouwelijke Tony Stark.

Een superheldin met eigen karakter

Wat Ironheart bijzonder maakt, is dat ze géén arrogante miljardair is zoals Tony Stark. Integendeel: ze moet als jonge vrouw in het hectische Chicago de harde realiteit trotseren. Haar weg naar boven is allesbehalve vanzelfsprekend — al heeft ze met haar technologische afkomst wel een streepje voor.

De trailer is typisch Marvel: veel lawaai, foute oneliners en een stevige dosis hiphop. Misschien wat te cliché voor een frisse heldin, maar oordeel niet te snel. De echte kracht van Ironheart zal blijken uit de uitwerking van het verhaal. Daar moet de serie ons verrassen om onze harten te veroveren.

Ironheart seizoen 1 is vanaf 24 juni te zien op Disney+.

