Toverdrank, humor en knokpartijen: Astérix en Obélix zijn terug in ‘The Big Fight’. Vanaf nu op Netflix!

Vanaf 30 april 2025 brengt Netflix een gloednieuwe 3D-geanimeerde serie over de onverslaanbare Galliërs: Astérix & Obélix: The Big Fight. De reeks is gebaseerd op het iconische stripalbum uit 1966 van René Goscinny en Albert Uderzo, en wordt geregisseerd door niemand minder dan Alain Chabat — bekend van de inmiddels legendarische film Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre.

Een verhaal vol kracht, toverdrank… en uitdagingen

In The Big Fight staat het beroemde Gallische dorp opnieuw onder druk. Druïde Panoramix verliest zijn geheugen na een ongelukkige klap op het hoofd. Zonder hem — en zonder zijn onmisbare toverdrank — is het dorp kwetsbaar. Julius Caesar ziet zijn kans schoon en organiseert een ritueel gevecht tussen stamhoofden, waarin Abraracourcix het moet opnemen tegen een Romeinse kampioen. De toekomst van het dorp hangt aan een zijden draadje… en dit keer is er geen magische hulp om het tij te keren.

Verspreid over vijf afleveringen van elk 30 minuten volgen we Astérix, Obélix en hun vrienden op een missie om Panoramix’ geheugen te herstellen en Caesars plannen te dwarsbomen. Er is ook ruimte voor nieuwe verhaallijnen, zoals een blik op de jeugd van Obélix — en hoe hij ooit in de ketel met toverdrank viel.

Alain Chabat’s unieke stijl in dienst van Astérix

Met zijn typerende humor en liefde voor het originele bronmateriaal blaast Chabat de stripklassieker nieuw leven in. Denk aan absurde grappen, gevatte dialogen en subtiele knipogen voor de fans van het eerste uur. The Big Fight belooft tegelijk grappig, vertederend en visueel verbluffend te worden.

De stemmencast is indrukwekkend: Alain Chabat spreekt Astérix in, Gilles Lellouche kruipt in de huid van Obélix, en Laurent Lafitte vertolkt Julius Caesar. Daarnaast worden nog meer iconische personages vertolkt door bekende stemmen uit de Franse film- en tv-wereld.

Een serie voor jong en oud

Met moderne animatie van TAT Productions (bekend van Les As de la Jungle) en diep respect voor het erfgoed van de strip, is Astérix & Obélix: The Big Fight een serie die zowel nostalgische fans als een nieuwe generatie zal aanspreken. Een familieavontuur vol actie, humor en onverwoestbare vriendschap.

Via Streamnews.be