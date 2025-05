‘The Wild Robot’: hartverwarmende animatiefilm voor het hele gezin nu op Netflix

Zin in een mooie film voor jong én oud? ‘The Wild Robot’ staat sinds eind april op Netflix en het is er eentje die je niet wil missen. Perfect om samen met de kids te kijken – maar stiekem ook gewoon heerlijk voor volwassenen.

Roz is geen gewone robot. Ze is ontworpen om mensen te helpen, maar na een schipbreuk spoelt ze aan op een onbewoond eiland. Geen mensen te bekennen, alleen dieren – en die zijn niet meteen blij met hun nieuwe, metalen buur. Toch weet Roz langzaamaan hun vertrouwen te winnen. En dan is er ook nog dat kleine gansje zonder ouders… dat ze liefdevol onder haar vleugels neemt.

De animatiefilm, die gebaseerd is op het populaire boek van Peter Brown, wist in het najaar van 2024 wereldwijd harten te veroveren. Met een stevig budget van 75 miljoen dollar, prachtige animatie en een verhaal dat je bijblijft, werd het een onverwachte hit. En nu dus eindelijk te streamen!

Prachtig en ontroerend

‘The Wild Robot’ is visueel verbluffend. Denk: ruige natuur, zachte kleuren, ontroerende momenten en een heerlijk tempo – geen gehaast, maar ook geen saaie stukken. Hoewel de film perfect is voor kinderen zitten er ook diepere lagen in: vriendschap, anders zijn, omgaan met verandering, natuur versus technologie… Genoeg om ook volwassenen te raken.

Regisseur Chris Sanders (bekend van ‘How to Train Your Dragon’) levert met deze film opnieuw een pareltje af. DreamWorks laat zien dat het nog altijd meester is in het maken van animatiefilms die álles hebben: humor, gevoel én inhoud.

Kortom: een aanrader voor het hele gezin. Nu op Netflix!

Via Streamnews.be

Foto: YouTube