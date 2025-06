Robert De Niro versus… Robert De Niro in maffiaspektakel ‘The Alto Knights’

Vanaf vandaag kan je op HBO Max kijken naar ‘The Alto Knights’, met niemand minder dan Robert De Niro in een dubbele hoofdrol. De legendarische acteur kruipt in de huid van twee beruchte maffiabazen: Frank Costello en Vito Genovese. Jep, twee keer De Niro voor de prijs van één!

De film – geregisseerd door Oscarwinnaar Barry Levinson (Rain Man) – volgt de twee voormalige vrienden terwijl ze verwikkeld raken in een keiharde strijd om de macht over de straten van New York. Vriendschap verandert in rivaliteit, en de gevolgen zijn allesbehalve klein: de maffia – én Amerika – zullen nooit meer dezelfde zijn.

Topcast

Het scenario komt van Nicholas Pileggi (Goodfellas), en ook topproducent Irwin Winkler (Rocky, Goodfellas) is van de partij. Naast De Niro zien we ook Debra Messing (Will & Grace), Cosmo Jarvis (Shōgun), Kathrine Narducci (The Irishman) en Michael Rispoli (Billions). Kortom: mis deze gangsterknaller niet.

‘The Alto Knights’ is vanaf 6 juni te bekijken op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube