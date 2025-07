Elizabeth Hurley onthult gouden tip voor dé perfecte bikinifoto: “Vermijd dit!”

Elizabeth Hurley onthult op Instagram hoe ze haar bikinishoots er zo geslaagd laat uitzien. “Goede genen helpen ook”, knipoogt een fan.

De Britse actrice – bekend uit ‘Gossip Girl’ – postte een pracht van een bikinifoto op Instagram. In het bijschrift deelt ze een handige tip met haar volgers: “Het geheim achter flatterende bikinifoto’s? Vermijd zonlicht van bovenaf. Voor bikinishoots zijn zonsopgang en zonsondergang je beste vrienden. Deze foto maakten we om 7 uur ’s ochtends… Tegen 8 uur lag ik al te loungen in een van mijn even flatterende kaftans, me zowel glamoureus als beschermd tegen de moordende zon voelend.”

Geluk met genen

Haar drie miljoen volgers kunnen de foto wel smaken, al beseffen ze ook dat het niet alleen aan het licht ligt. “Je ziet er werkelijk prachtig uit”, “Het geheim achter goede bikinifoto’s: word Elizabeth Hurley”, “Ik denk dat er nog wel een paar andere factoren meespelen dan alleen het licht…”, “Goede genen helpen ook”, en “Vertel ons het geheim achter jouw geweldige figuur in je vijftiger jaren!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Shutterstock