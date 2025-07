Nieuwe ‘Harry Potter’-serie op komst: dit weten we al over de cast, releasedatum en meer

Accio reboot! HBO Max werkt aan een gloednieuwe ‘Harry Potter’-serie en deze week kregen we een eerste blik op de nieuwe tovenaars in opleiding. Tijd om op een bezemsteel te springen en alles op een rijtje te zetten.

Jawel, het iconische trio krijgt een nieuwe invulling. Dominic McLaughlin wordt de nieuwe Harry Potter, Arabella Stanton speelt Hermelien en Alastair Stout kruipt in de huid van Ron. Ook Nick Frost – je kent ‘m misschien van ‘Shaun of the Dead’ – werd voorgesteld als Hagrid.

Andere bekende namen in een nieuwe jas: Rory Wilmot (Marcel Lubbermans), Amos Kitson (Dirk Duffeling), Louise Brealey (Madame Hooch) en Anton Lesser (Olivander).

Wanneer kunnen we beginnen bingen?

Even geduld nog, want de opnames zijn pas net begonnen in de iconische Leavesden Studios in Londen (yep, waar ook de originele films werden gedraaid). Seizoen 1 verschijnt pas in 2027, en zou volgens Variety klaar zijn tegen de lente van 2026. HBO wil snel doorgaan met seizoen 2, om te voorkomen dat de jonge acteurs té snel groot worden. Logisch, toch?

Hoeveel afleveringen en seizoenen?

HBO houdt het aantal afleveringen voorlopig geheim, maar insiders hebben het over 6 tot 8 per seizoen. Wat wél vaststaat: de bedoeling is om elk boek uitgebreid te verfilmen, en dat kan maar één ding betekenen… meerdere seizoenen!

Volgens HBO-topman Casey Bloys loopt het project over “tien jaar”. Dat klinkt als veel magie in het vooruitzicht – misschien zelfs méér dan één seizoen per boek?

Via Streamnews.be

Foto: HBO MAX