Dit zijn nu de 5 meest bekeken Netflix-films in ons land

Heb je wat tijd over en geen idee wat te kijken? In plaats van eindeloos te scrollen, kun je evengoed even spieken bij wat je medekijkers kiezen – en dan nog wel Belgen! Netflix deelt regelmatig de meest bekeken titels per land, en dat geeft een mooi beeld van wat er op dit moment scoort.

Dus, wat binget België momenteel? Dit zijn de 5 films waar we massaal naar kijken:

‘Fear Street: Prom Queen’

In Shadyside komt het eindejaarsbal eraan en iedereen wil koningin worden. Maar dan verdwijnen er plots meisjes… en niet zomaar. Spannend, met een vleugje jaren ’90-nostalgie.

‘Nonnas’

Na de dood van zijn moeder opent Joe Scaravella een Italiaans restaurant… bemand door grootmoeders. Warm, ontroerend en vooral: veel pasta.

‘Air Force Elite: Thunderbirds’

Voor wie van snelheid en spektakel houdt: deze docu neemt je mee in het iconische straaljagerteam van de Amerikaanse luchtmacht. Oordoppen niet inbegrepen.

‘Exterritorial’

Actie, mysterie én internationale intrige: de zoon van een ex-soldaat verdwijnt in Frankfurt. Papa gaat op speurtocht, en die is allesbehalve rustig.

‘Havoc’

Een detective, een mislukte drugsdeal, een verdwenen zoon van een politicus en een stad vol corruptie. Klinkt als chaos? Klopt helemaal. Maar wel boeiende chaos.

Via Streamnews.be

Foto: Shutterstock