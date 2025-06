Prime Video dropt knallende trailer voor seizoen 2 van ‘Gen V’

Tijdens het CCXP-event in Mexico werden de eerste beelden van het tweede seizoen van ‘Gen V’ onthuld, de satirische spin-off van ‘The Boys’ en bekroond met een Emmy Award.

Acteurs Jaz Sinclair, Lizze Broadway, London Thor en Derek Luh gaven het startschot tijdens het Prime Video-panel en verklapten meteen ook wanneer het zover is: vanaf woensdag 17 september kun je seizoen 2 streamen. De eerste drie afleveringen verschijnen meteen, daarna volgt elke week een nieuwe tot de seizoensfinale op woensdag 22 oktober.

Wat mag je verwachten?

De universiteit draait weer op volle toeren. Terwijl Amerika steeds meer onder de knoet van Homelander komt te staan, haalt de mysterieuze nieuwe decaan op Godolkin een gloednieuw programma boven – eentje waarmee de studenten nóg krachtiger moeten worden. Cate en Sam zijn intussen uitgegroeid tot bekende helden, terwijl Marie, Jordan en Emma met lood in de schoenen terugkeren na maanden vol ellende. Maar wie heeft zin in feestjes of colleges wanneer er zich een oorlog tussen mensen en Supers aankondigt? En dan ontdekt het groepje ook nog eens een geheim project dat diep geworteld zit in de geschiedenis van de universiteit… en dat weleens verstrekkende gevolgen kan hebben.

Wie zien we terug?

Jaz Sinclair (Marie Moreau), Lizze Broadway (Emma Meyer), Maddie Phillips (Cate Dunlap), London Thor & Derek Luh (Jordan Li), Asa Germann (Sam Riordan), Sean Patrick Thomas (Polarity) en Hamish Linklater (Dean Cipher).

Het tweede seizoen van ‘Gen V’ is vanaf 17 september te bekijken op Prime Video.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube