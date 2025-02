Prime Video onthult explosieve nieuwe trailer voor derde seizoen van ‘The Wheel of Time’

Prime Video heeft een gloednieuwe trailer vrijgegeven voor het derde seizoen van The Wheel of Time, dat op 13 maart 2025 in première gaat.



Gecoïnspireerd door Sony Pictures Television en Amazon MGM Studios, is The Wheel of Time gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van Robert Jordan. Deze serie is de nieuwste toevoeging aan de Prime Video-catalogus.

Deze nieuwe trailer benadrukt de grote inzet van dit derde seizoen en biedt een glimp van een wereld in transformatie. De machtige Aes Sedai, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), wordt geplaagd door haar visioenen over de toekomst, terwijl Rand al’Thor (Josha Stradowski) worstelt om zijn lot te vervullen.

De verhaallijnen in dit derde seizoen zijn grotendeels gebaseerd op het vierde boek uit Robert Jordans serie, The Shadow Rising. Dit seizoen neemt de kijkers mee naar vele nieuwe regio’s en steden in het fictieve continent van de Westlanden, waaronder de uitgestrekte Aielwoestijn, de bedwelmende en gevaarlijke havenstad Tanchico, en de oude, in mist gehulde verboden stad Rhuidean. Hier zullen Rand en Moiraine levensveranderende onthullingen doen.



Ondertussen begint aan de andere kant van de wereld, in Rands geboortedorp Tweewater, zijn jeugdvriend Perrin Aybara (Marcus Rutherford) aan een persoonlijke reis die hem voorgoed zal veranderen.

Het derde seizoen van The Wheel of Time gaat van start met de eerste drie afleveringen, gevolgd door wekelijkse releases tot de seizoensfinale op 17 april 2025.

