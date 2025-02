The White Lotus Seizoen 3: De waanzin van Thailand

Een luxehotel is dé plek waar de meest onwaarschijnlijke verhalen tot leven komen. In het derde seizoen van The White Lotus volgen we opnieuw de extravagante avonturen van steenrijke hotelgasten, die deze keer helemaal naar Thailand zijn afgereisd.

Wit, rijk en bevoorrecht

Welkom bij The White Lotus, waar achter de pracht en praal veel misgaat. In seizoen 1 (2021) draaide alles om de complexe relaties tussen de gasten en het personeel van een luxeresort op Hawaï, met een scherpe blik op de privileges van rijke witte mensen. De serie werd zowel door critici als kijkers geprezen en kreeg in 2022 een tweede seizoen. Dat seizoen kreeg een broeierige, Sex on the Beach-achtige sfeer, met als centrale boodschap dat de mens voornamelijk door lust wordt gedreven.

The White Lotus is een satirisch sociaal commentaar verpakt als dramaserie, waarin de elite wordt neergezet als een zelfingenomen, arrogante groep die weinig oog heeft voor de rest van de wereld. In seizoen 3 komt dat opnieuw tot uiting wanneer de gasten worden geconfronteerd met een cultuur die mijlenver afstaat van hun eigen geïsoleerde werkelijkheid.

De waanzin van Thailand

In het hart van dit derde seizoen staat de ‘waanzin van Thailand’ – de obsessieve drang van westerlingen om de landen van het ‘Verre Oosten’ te ontdekken (het liefst vanuit een infinity pool of een tourbus met airco op volle kracht). Verwacht een romantisering van Oosterse spiritualiteit, compleet met alle bijbehorende clichés.

Zoals altijd laat The White Lotus zien dat achter de glamour vaak een duistere wereld schuilgaat. Dit thema is een constante in het werk van Mike White, waar ellende en humor hand in hand gaan. Maar dit seizoen voegt een extra spannend element toe: een nieuw moordmysterie. Net als in de vorige seizoenen kunnen kijkers zich dus opmaken voor intriges, verborgen agenda’s en onverwachte wendingen.

📅 Seizoen 3 van The White Lotus is vanaf 16 februari te zien op HBO Max.

Via Streamnews.be