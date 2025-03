Netflix pompt miljarden in nieuwe content voor 2025

Netflix gaat in 2025 maar liefst 18 miljard dollar uitgeven aan content en volgens financieel directeur Spencer Neumann is er nog genoeg ruimte om verder te groeien.

“We zitten nog lang niet aan onze limiet,” zei Neumann tijdens de Morgan Stanley Tech, Media & Telecom Conference. “Ik denk dat we pas net begonnen zijn!” De uitgaven voor content stijgen dit jaar met ongeveer 11% ten opzichte van de 16,2 miljard dollar in 2024.

Maar hoe bepaalt Netflix hoeveel ze uitgeven? Volgens Neumann is het “een beetje kunst en een beetje wetenschap.” Eerst schatten ze de inkomsten in en daar zijn ze inmiddels behoorlijk goed in. Vervolgens kijken ze hoe de contentuitgaven passen binnen hun winstdoelen.

Enorm groeipotentieel

Netflix sloot 2024 af met 301,6 miljoen betalende abonnees wereldwijd en dat betekent dat meer dan 700 miljoen mensen Netflix-content bekijken. Toch is er nog veel groeipotentieel: 40% van de huishoudens met een smart-tv heeft Netflix en wereldwijd hebben ze pas 6% van hun potentiële markt bereikt. “We zien overal kansen om te groeien. We willen zo lang mogelijk blijven uitbreiden, in plaats van op de rem te trappen”, aldus Neumann.

Het doel? Meer entertainment voor je geld. En dat betekent niet alleen nieuwe films en series, maar ook een steeds betere kijkervaring, want de concurrentie zit ook niet stil!

Via Streamnews.be

Foto: Shutterstock