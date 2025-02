Ontdek de trailer van ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’, de nieuwe Disney+ komedie met Eva Longoria

Disney+ heeft de trailer van ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’ onthuld. Deze nieuwe familiefilm is vanaf 28 maart 2025 exclusief beschikbaar op Disney+.

In de film volgen we Alexander, een 11-jarig jongetje, en zijn familie die op vakantie gaan naar Mexico. Wat begint als een droomvakantie, verandert al snel in chaos wanneer ze een vervloekt standbeeld ontdekken. Samen moeten ze het standbeeld terugbrengen naar zijn oorspronkelijke plek om hun vakantie te redden.

Boek

De film werd geregisseerd door Marvin Lemus en geschreven door Matt Lopez. De prent is geïnspireerd op het boek ‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day’ van Judith Viors. Eva Longoria vertolkt de rol van moeder Val. Daarnaast zien we ook Jesse Garcia, Paulina Chávez, Rose Portillo en Cheech Marin aan het werk.

‘Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip’ is vanaf 28 maart exclusief te bekijken op Disney+.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube