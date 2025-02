‘Harald & Sonja’: Noorwegen krijgt zijn eigen ‘The Crown’

Prime Video heeft een nieuwe serie gelanceerd: ‘Harald & Sonja’, over de bijzondere liefdesgeschiedenis van koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen. Kan het tippen aan ‘The Crown’? Wel, dat ligt eraan wat je zoekt.

Eind jaren 50 ontmoet kroonprins Harald de charmante Sonja Haraldsen, een jonge, volkse vrouw. Hun liefde bloeit op, maar er is één probleem: Sonja is geen adel. Om te kunnen trouwen, moeten ze niet alleen koning Olav overtuigen, maar ook de regering en de media die zich overal mee bemoeien.

Niet zo groots als ‘The Crown’

Koninklijke series zijn zeldzaam, maar wel geliefd. Zo was de Nederlandse serie ‘Maxima’ een hit en wist ‘The Last Czars’ op Netflix ook kijkers te trekken. Prime Video voegt daar nu ‘Harald & Sonja’ aan toe, met een frisse blik op Harald en Sonja’s liefde. Is het net zo groots als ‘The Crown’? Nee, maar dat is ook niet de bedoeling.

Geen glitter, wel gevoel

Qua stijl houdt de serie het eenvoudig: geen overdreven luxe of grootse spektakels. En juist dat past perfect bij het verhaal. De chemie tussen de hoofdrolspelers maakt indruk. Sindre Strand Offerdal zet een ontwapenende Harald neer, terwijl Gina Bernhoft Gørvell als Sonja echt schittert met haar subtiele, gevoelige spel.

Dankzij de warme cast en de ingetogen aanpak is ‘Harald & Sonja’ een koninklijke serie die het hart weet te raken. Prime Video heeft de eerste twee afleveringen uitgebracht op 14 februari.

