‘Mountainhead’: wanneer techmiljardairs met pensioen gaan… om de wereld te vernietigen

De nieuwe HBO-satire van Jesse Armstrong is ‘Succession’ meets Silicon Valley met een AI die nét iets te echt is.

Stel je voor: een paar briljante maar compleet losgeslagen techmiljardairs trekken zich terug in een luxechalet in de Rocky Mountains. Ze willen ‘even unpluggen’, maar voor je het weet, wordt er per ongeluk een wereldwijde crisis gestart – gewoon, omdat iemand op een verkeerde knop drukt. Dat is ‘Mountainhead’, de nieuwste knettergekke film van ‘Succession’-maker Jesse Armstrong.

Techbro’s met te veel macht (en te weinig zelfinzicht)

Alles begint met Venis (Cory Michael Smith), een soort Elon Musk-type, die een nieuwe AI-tool lanceert op zijn social media-platform. Die tool maakt ultrarealistische deepfakevideo’s – en ja hoor, hij test het gewoon even uit, want: “Waarom niet?”

Hij is niet alleen. In het designchalet Mountainhead verzamelen zich ook Hugo (Jason Schwartzman), die z’n mislukte app Slowzo wil pitchen, Jeff (Ramy Youssef), die zich afvraagt waar het allemaal heen moet, en Randall (Steve Carell), de zelfverklaarde ‘wijze’ leider van het stel, die vooral veel onzin verkoopt in dure woorden.

‘Succession’ op sneakers

Net als bij ‘Succession’ krijg je hier scherpe dialogen, absurde rijkeluisproblemen en dat heerlijke ongemakkelijke gevoel van ‘je mag hier eigenlijk niet om lachen, maar je doet het toch’. Alleen dan met tech in plaats van media.

De humor is venijnig, de setting prachtig kil, en de personages zijn tegelijk over the top én pijnlijk herkenbaar. Zo stelt één van hen voor om “even Argentinië te leiden” omdat hij “een leuk idee heeft voor het land”. Tuurlijk, waarom niet?

Topcast op dreef

Steve Carell steelt de show als half-guru, half-gekkie, Jason Schwartzman is heerlijk irritant als de ondernemer die maar geen investering loskrijgt, en Ramy Youssef zorgt voor het beetje menselijkheid. Cory Michael Smith is dan weer ijskoud perfect als de briljante maar creepy uitvinder.

Niet perfect, maar wel heerlijk ongemakkelijk

Halverwege vertraagt het tempo wat en wordt het allemaal iets serieuzer. Je voelt dat dit verhaal misschien nóg beter had gewerkt als miniserie. Maar de scherpe humor en bizarre situaties blijven overeind.

Conclusie: ‘Mountainhead’ is grappig, ongemakkelijk en bizar actueel. Het is de perfecte film voor wie houdt van satire met een knipoog – en een klein beetje existentiële angst.

‘Mountainhead’ is nu te zien op HBO Max.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube