EINDELIJK! De officiële trailer van het tweede seizoen van ‘The Last of Us’ is er! (video)

HBO heeft de officiële trailer van ‘The Last of Us’ gedeeld met nieuwe beelden uit het aankomende seizoen. We zien opnieuw Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Gabriel Luna, Young Mazino, Craig Mazin en Neil Druckmann. Het nieuwe seizoen van ‘The Last of Us’, dat zeven afleveringen telt, wordt vanaf maandag 14 april uitgezonden op HBO Max.

Pedro Pascal keert terug als Joel, Bella Ramsey als Ellie, Gabriel Luna als Tommy en Rutina Wesley als Maria. Nieuwe gezichten zijn onder meer Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen, Danny Ramirez als Manny en Jeffrey Wright als Isaac. Catherine O’Hara zal te zien zijn als gastactrice in dit nieuwe seizoen.

Nog meer spanning

Het tweede seizoen van HBO’s originele dramaserie, die bekroond werd met een Emmy, speelt zich af vijf jaar na de gebeurtenissen van het eerste seizoen. Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) krijgen conflicten met elkaar en bevinden zich in een wereld die nog gevaarlijker en onvoorspelbaarder is dan die ze achter zich hebben gelaten.

