Vrouw waagt zich aan sprong met step, maar dat vinden haar voeten niet leuk (video)

Dat wordt een maandje steunzolen dragen…

Wat je allemaal op het werk kan doen als je je verveelt? Lezen, eten, een wandelingetje maken… Of zoals de dame in onderstaande video een beetje acrobatie uithalen met haar step. Je voelt het al aankomen en inderdaad: de landing loopt pijnlijk mis.

Nog geluk gehad

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgt voor plaatsvervangende pijn in de reacties. “Laten we dat niet nog eens doen. De gezondheidszorg is tegenwoordig veel te duur!”, “Ze mag blij zijn dat ze haar enkels niet heeft gebroken!” en “Nog een paar pogingen en je landt ‘m wel”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram