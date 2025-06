‘The Institute’: het ijzingwekkende universum van Stephen King komt naar HBO Max (trailer)

Warner Bros. Discovery heeft aangekondigd dat de originele dramaserie The Institute, geproduceerd door MGM+, naar streamingdienst HBO Max komt. De achtdelige serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van horrormeester Stephen King en geregisseerd door Jack Bender (Mr. Mercedes), is vanaf donderdag 17 juli te zien.

Een sinister instituut, jonge gaven en duistere geheimen

Het verhaal draait om Luke Ellis, een hoogbegaafde tiener (gespeeld door Joe Freeman) die ontvoerd wordt en ontwaakt in The Institute — een geheimzinnige instelling vol kinderen met bovennatuurlijke gaven zoals telekinese en telepathie. Wat op het eerste gezicht een school lijkt, blijkt al snel een plek van manipulatie, experimenten en angst.

Niet ver daarvandaan probeert de voormalige agent Tim Jamieson (Ben Barnes) een nieuw leven op te bouwen in een rustig dorpje. Maar zijn pad zal onvermijdelijk dat van Luke kruisen — en wanneer dat gebeurt, begint een strijd tegen een systeem dat kinderen als wapens gebruikt.

Sterke cast, beangstigend verhaal

De serie wordt gedragen door een sterke cast met onder anderen:

Mary-Louise Parker als Ms. Sigsby, de sinistere directrice van het Instituut

Simone Miller als Kalisha

Fionn Laird als Nick

Hannah Galway als Wendy

Julian Richings als Stackhouse

Robert Joy als Dr. Hendricks

Martin Roach als Chief Ashworth

De productie is in handen van Stephen King zelf, samen met Benjamin Cavell (The Stand), Gary Barber, Sam Sheridan en Ed Redlich. Cavell is ook de hoofdscenarist van de serie.

