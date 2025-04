Disney+ onthult de trailer voor het tweede seizoen van ‘Doctor Who’

Disney+ heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor het tweede seizoen van ‘Doctor Who’, dat vanaf 12 april te streamen zal zijn. De acht afleveringen van dit seizoen verschijnen wekelijks.

In deze nieuwe reeks ontmoet de Doctor Belinda Chandra en begint hij aan een epische missie om haar terug naar de aarde te brengen. Maar een mysterieuze kracht verhindert hun terugkeer, en het TARDIS-team, dat door tijd en ruimte reist, moet het opnemen tegen immense gevaren, nog gevaarlijkere vijanden en angstaanjagendere dreigingen dan ooit tevoren.

De trailer onthult de Doctor en zijn nieuwe metgezel in avonturen door tijd en ruimte – van de verre toekomst in de 51e eeuw tot de 803e intergalactische zangwedstrijd, en zelfs een transformatie tot geanimeerde personages – een primeur in de geschiedenis van “Doctor Who”.

Het nieuwe seizoen brengt Ncuti Gatwa terug als de Doctor, Varada Sethu als Belinda Chandra en Millie Gibson als Ruby Sunday. Gasten in deze reeks zijn onder andere Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Anita Dobson, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave en Susan Twist.

Russell T Davies is de showrunner, uitvoerend producent en scenarist. Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner en Jane Tranter zijn eveneens uitvoerend producenten.

Via Streamnews.be