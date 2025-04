Laatste kans: deze films en series verdwijnen in april van Netflix

Zoals elke maand zwaait Netflix weer een aantal titels uit. Sommige films en series verdwijnen omdat de rechten aflopen, terwijl er natuurlijk ook weer nieuwe toppers bijkomen. Die voortdurende wissel houdt het aanbod fris en gevarieerd. Maar dat betekent ook: wil je bepaalde titels nog (eens) bekijken, dan is het nu het moment!

In april 2025 verdwijnen er weer heel wat bekende namen uit de catalogus. We zetten op een rijtje welke films en series je best nog snel meepikt – voor ze voorgoed verdwijnen.

Deze titels verdwijnen in april van Netflix

14/4 Time Trap

15/4 Snow White and the Huntsman

15/4 The Lost World: Jurassic Park

15/4 Jurassic World

15/4 Jurassic World: Fallen Kingdom

15/4 Seraph of the End

17/4 Scream

17/4 Scream 2

20/4 Migration

28/4 Every Body

30/4 Stuart Little 2

3/5 Astérix: Le Domaine des Dieux

5/5 Spider-Man: Far From Home

5/5 The Amazing Spider-Man

5/5 Spider-Man: Homecoming

5/5 The Holdovers

