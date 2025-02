Custodia Repartida: wanneer een scheiding met humor en empathie wordt benaderd

Tussen humor en drama bracht Disney+ op 24 januari een achtdelige serie uit over scheiding en echtscheiding. Custodia Repartida, soms luchtig van toon, blijkt veel interessanter dan het op het eerste gezicht lijkt.

Waar gaat het over?

Cris en Diego hebben in onderling overleg besloten uit elkaar te gaan. Beide ouders willen vrienden blijven voor het welzijn van hun vijfjarige dochter Chloé. Cris heeft een veeleisende baan, terwijl Diego als zelfstandige werkt. In de tussentijd trekken ze tijdelijk weer in bij hun eigen ouders. Maar al snel blijkt dat de scheiding zwaarder weegt dan verwacht.

Een scheiding of echtscheiding is nooit gemakkelijk, zeker niet als er een kind bij betrokken is dat tussen beide ouders heen en weer wordt geslingerd. Custodia Repartida pakt dit gevoelige thema aan met een mix van komedie, luchtigheid en drama – een gewaagde keuze die niet bij iedereen in de smaak zal vallen.

Hier wordt het onderwerp echtscheiding op een moderne en lichte manier gebracht. Cris en Diego zijn kleurrijke personages met hun eigen ego’s, maar doorbreken de stereotypen. Cris wordt opgeslokt door haar werk, terwijl Diego juist veel zorg draagt voor hun dochter. De dynamiek tussen de twee hoofdrolspelers schommelt tussen hoogte- en dieptepunten, wat het verhaal verrassend, ontroerend en herkenbaar maakt.

Unieke grootouders

Naast de twee hoofdrolspelers, vertolkt door relatief onbekende acteurs, dragen ook de grootouders bij aan de charme van de serie. Zoals in veel komedies zijn de twee families totaal verschillend – zowel qua persoonlijkheden als sociaal-economische achtergronden. Toch hebben ze uiteindelijk allemaal hetzelfde doel: het welzijn van Chloé.

Gemaakt door Juanjo Moscardó Rius en María Minguez, is Custodia Repartida een originele en verfrissende tragikomische serie die op een delicate en emotionele manier met echtscheiding omgaat. Alle acht afleveringen zijn nu te zien op Disney+.

Via Streamnews.be