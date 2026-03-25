Foto van Jennifer Lopez zorgt voor verbazing: “Heeft ze zes tenen?!”

Een foto van Jennifer Lopez heeft voor discussie gezorgd. “Ben ik de enige die dit heeft opgemerkt?!”, klinkt het.

Het gaat om een foto die ze maakte tijdens haar concertenreeks in Las Vegas, waar ze nog tot 28 maart optreedt. De 56-jarige zangeres postte enkele foto’s waarop ze na een concert uitrust in een zetel. “Wanneer de show eindigt, maar de muziek blijft doorgaan…”, klinkt het op Instagram.

Zesde teen

Op zich niets speciaals, ware het niet dat enkele volgers iets vreemds opmerkten op de derde foto. “Ben ik de enige die heeft opgemerkt dat ze op de derde foto zes tenen heeft?”, “Nee, je bent niet de enige, ik zie ook zes tenen”, “Ja, zes tenen!”, en “Op de derde foto lijken het er echt zes te zijn”, klinkt het vol verbazing in de comments.

Platgedrukte teen

Anderen wijzen erop dat het om gezichtsbedrog gaat. “Er is geen zesde teen. Het is gewoon haar voet. Door het licht lijkt dat zo. Kijk nog eens goed”, “Nee, jij hebt een bril nodig”, en “Ik denk dat de schoenen daar gewoon heel smal zijn en dat de vijfde teen wordt platgedrukt”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Shutterstock