Celien Hermans is het beu: “Nee, ik ben niet zwanger!” (video)

Celien Hermans heeft het gehad met het fake news over haar, vooral dan de geruchten dat ze in verwachting zou zijn. “Als ik ooit zwanger ben, deel ik dat met veel liefde via mijn officiële kanalen”, klinkt het.

Foto’s van bekende Vlamingen worden vaak gebruikt om vals nieuws te verspreiden via sociale media zoals Facebook. Ook Celien Hermans ontsnapt niet aan die ergerlijke trend. De 33-jarige dochter van Margriet Hermans zou volgens verschillende schimmige Facebookpagina’s zwanger zijn, maar daar is dus niets van aan. “Nee, ik ben niet zwanger! Voor de zoveelste keer circuleert er een bericht dat ik een aankondiging zou hebben gedaan, maar er is helemaal niets op komst”, verduidelijkt ze op Instagram.

Aanslag op werk en inkomen

“Volgens die pagina’s ben ik intussen al meer dan een jaar zwanger of heb ik zelfs al kinderen geadopteerd. Niet dus. Stop alsjeblieft met zulke pagina’s een platform te geven, want het begint echt een probleem te worden. Organisatoren vragen mij of mijn optreden wel kan doorgaan omdat ik zwanger zou zijn, anderen boeken mij niet om die reden. Dat is een aanslag op mijn werk en inkomen. Als ik ooit zwanger ben, laat ik dat zelf met veel liefde weten via mijn officiële kanalen”, besluit ze.

Steun

Haar volgers leven met haar mee. “Wie doet nu zoiets? Ongelooflijk!”, “Ach, laat ze maar roddelen. Ze weten niet beter en hebben blijkbaar niets beters te doen”, en “Daar zou je toch echt kwaad van worden?”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram