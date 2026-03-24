Mocht ik ooit rijk worden, dan is dit mijn verlanglijstje!

Soms zit je gewoon wat te dagdromen. Misschien op een rustige zondagmorgen met een kop koffie, of wanneer je door een prachtig reisprogramma op televisie zapt. Wat als geld geen rol meer speelde? Wat als je plots alle vrijheid had om die kleine en grote dromen waar te maken?

Ik moet toegeven dat ik dat af en toe ook doe. Niet omdat rijkdom per se het doel is, maar omdat het leuk is om even te fantaseren. En eerlijk gezegd merk ik dat mijn verlanglijstje niet alleen over luxe gaat. Het gaat vooral over ervaringen, comfort en dingen die het leven een beetje mooier maken.

Een huis dat voelt als vakantie

Het eerste waar ik aan denk is een huis dat elke dag een vakantiegevoel geeft. Niet noodzakelijk een gigantisch paleis, maar wel een plek waar alles klopt. Veel licht, grote ramen en een tuin waar je meteen tot rust komt.

Stel je voor dat je ’s ochtends wakker wordt en rechtstreeks uitkijkt op groen. Misschien een kleine vijver, een terras met houten vloer en een gezellige buitenkeuken. In Vlaanderen weten we hoe kostbaar zonnige momenten kunnen zijn, dus zo’n tuin zou meteen mijn favoriete plek worden.

De perfecte leeshoek

In dat droomhuis zou er ook een ruimte zijn die volledig draait rond rust. Een kamer met boekenkasten van vloer tot plafond, een grote comfortabele zetel en zacht licht.

Daar zou ik me uren kunnen verliezen in een goed boek. Geen haast, geen verplichtingen, gewoon tijd.

Reizen zonder haast

Als geld geen rol meer speelt, wil ik vooral de wereld zien. Niet op de gejaagde manier waarop veel reizen vandaag gebeuren, maar traag en bewust.

Een maand in Toscane om de kleine dorpjes te ontdekken. Een paar weken in Japan om de cultuur echt te beleven. Misschien zelfs een lange treinreis door Scandinavië. Het idee alleen al maakt me enthousiast.

Wat ik vooral belangrijk vind, is dat reizen niet alleen gaat over bestemmingen afvinken. Het gaat over proeven, kijken, wandelen en gesprekken met mensen die je anders nooit ontmoet.

Kleine luxe onderweg

Rijk zijn betekent voor mij niet dat alles overdreven extravagant moet zijn. Het betekent vooral dat je bepaalde dingen zonder zorgen kan doen.

Een mooie kamer met uitzicht.

Een restaurant waar je rustig kan genieten van lokale gerechten.

Een gids die je verborgen plekjes toont die je anders nooit zou vinden.

Dat soort momenten maken reizen echt bijzonder.

Dingen waar ik spontaan blij van word

Natuurlijk zou er ook plaats zijn voor enkele leuke spullen. Niet omdat ze noodzakelijk zijn, maar omdat ze het leven nét dat beetje aangenamer maken.

· Een prachtige oldtimer om op zonnige dagen mee te rijden

· Een indrukwekkende platenspeler met een grote muziekcollectie

· Een serre vol planten en kruiden om zelf te kweken

· Een kleine boot om rustig over meren te varen

· Een atelier waar creativiteit alle ruimte krijgt

Het mooie aan zo’n lijstje is dat het eigenlijk vooral draait om genieten van tijd en aandacht.

Tijd als grootste luxe

Misschien is dat uiteindelijk het echte verschil wanneer je rijk bent. Niet alleen wat je kan kopen, maar vooral hoeveel vrijheid je hebt. Vrijheid om tijd door te brengen met mensen die belangrijk zijn.

Ik stel me lange diners voor met vrienden, zonder dat iemand naar de klok kijkt. Weekends waarop familie langskomt en blijft slapen. Zomerse avonden waarop iedereen nog wat langer blijft zitten omdat het gewoon gezellig is.

Iets terugdoen voor anderen

Als ik eerlijk ben, zou een deel van dat denkbeeldige fortuin ook naar projecten gaan die anderen helpen. Goede doelen die zich inzetten voor natuur, onderwijs of gezondheid.

Het lijkt me bijzonder waardevol om te weten dat je iets kan betekenen voor mensen die het moeilijker hebben. Dat gevoel van impact zou waarschijnlijk meer voldoening geven dan eender welke luxe aankoop.

Een verlanglijstje dat eigenlijk over het leven gaat

Wanneer ik mijn eigen lijstje bekijk, valt me iets op. Het gaat veel minder over rijkdom dan je zou denken. Het gaat over rust, vrijheid, natuur, mooie momenten en tijd met anderen.

Misschien is dat wel de grootste les van zo’n dagdroom. Geld kan deuren openen, maar het zijn uiteindelijk de ervaringen die het verschil maken. Een warm huis, inspirerende reizen, goede gesprekken en ruimte om te genieten van kleine dingen.

En eerlijk gezegd voelt dat verlangen naar een mooi en rustig leven eigenlijk helemaal niet zo onrealistisch. Het is gewoon een herinnering dat geluk vaak zit in dingen die dichterbij liggen dan we denken.