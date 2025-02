HANDIG: Alle Netflix-nieuwigheden van februari in één overzicht

Deze februari verwent Netflix zijn abonnees met een golf aan spannende nieuwigheden. Van gloednieuwe series en langverwachte films tot fascinerende documentaires – de streaminggigant blijft zijn catalogus uitbreiden om iedereen tevreden te stellen.

Of je nu houdt van spanning, komedie of ontroerende verhalen: deze selectie belooft mooie ontdekkingen en uren kijkplezier. Maak je klaar om in nieuwe verhalen te duiken en verrast te worden door de nieuwste trends op Netflix!

Netflix-releases in februari

Films

05/02 – Kinda Pregnant

11/02 – The Witcher: Sirens of the Deep

12/02 – Honeymoon Crasher

13/02 – La Dolce Villa

14/02 – Love Forever

28/02 – Bastion 36

Series

05/02 – Envious

06/02 – Sweet Magnolias

06/02 – The Åre Murders

06/02 – Apple Cider Vinegar

10/02 – Surviving Black Hawk Down

14/02 – Melo Movie

14/02 – I am Married But…

14/02 – Valeria

14/02 – Love is Blind

17/02 – American Murder: Gabby Petito

19/02 – My Family

20/02 – Zero Day

27/02 – Running Point

Via Streamnews.be

Foto door Anastasia Shuraeva via Pexels