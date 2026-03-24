Goedele Liekens deelt droevig nieuws: “De onze was écht de beste”

Goedele Liekens heeft afscheid moeten nemen van haar vader. Dat deelde ze op Instagram.

Droevig nieuws ten huize Liekens: de papa van Goedele Liekens, Jules, is overleden. Hij is zondag op 95-jarige leeftijd vredig ingeslapen. De 63-jarige seksuologe en politica bracht het nieuws zelf naar buiten via Instagram, met enkele foto’s van hem en de familie. “Gisterennacht namen we afscheid van onze papa. Ik weet dat iedereen denkt dat hij de beste heeft. Sorry allemaal, maar de onze was écht de beste”, schrijft ze erbij.

Steunbetuigingen

Haar volgers overladen haar met steunbetuigingen. “Gecondoleerd en heel veel sterkte!”, “Heel veel liefde en moed gewenst”, “Gecondoleerd, en je hebt maar één papa en die is sowieso de beste. Mis hem, maar troost je met de gedachte dat hij de beste was en dat hij veel mooie herinneringen heeft nagelaten”, “Sterkte en een dikke knuffel!”, en “Heel veel sterkte voor de hele familie”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram