Elisabeth Lucie Baeten ziet er plots helemaal anders uit: “Knap en pittig!” (foto’s)

Elisabeth Lucie Baeten heeft de schaar laten zetten in haar kapsel. “Het staat zo goed dat ik al vergeten was dat je lang haar had!”, reageert een volger.

Elisabeth Lucie Baeten bracht onlangs een bezoekje aan de kapper. De 35-jarige actrice, die we vooral kennen van haar typetje ‘Katrien van Politiek PR’, koos voor een totaal andere coupe dan we van haar gewend zijn: een korte, vlotte bob met zijscheiding en mooi glad naar binnen vallende puntjes. Ze deelde enkele foto’s van het resultaat op Instagram. “Bob Baeten vanaf nu”, knipoogt ze erbij.

En of haar volgers haar nieuwe look kunnen smaken. “Wat staat u eigenlijk niet? Wauw!”, “Heel tof. Laat je gezicht NOG beter uitkomen!”, “Fris en fruitig”, “Het staat zo goed dat ik al vergeten was dat je lang haar had!”, en “Wauw! Knap en pittig!”, lezen we in de reacties.

