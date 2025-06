De grote klassieker komt tot leven: ‘Sneeuwwitje’ verschijnt op Disney+

Zin in wat magie? Vanaf 11 juni kan je vanuit je luie zetel – of je eigen sprookjesbos – genieten van Disney’s ‘Sneeuwwitje’, die exclusief te streamen is op Disney+.

In deze gloednieuwe live-actionversie van het iconische ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’ trek je samen met familie en vrienden op een spannend filmavontuur. Een heerlijke trip down memory lane, maar dan met verbluffende visuele effecten die het sprookje helemaal tot leven wekken.

Magische muziek

De soundtrack is om bij weg te dromen: originele nieuwe songs én frisse versies van bekende klassiekers. Het bekroonde duo Benj Pasek en Justin Paul (The Greatest Showman, La La Land) zorgt ervoor dat Sneeuwwitje (Rachel Zegler) haar dromen deelt in de ontroerende ballade ‘Waiting on a Wish’. Uiteraard hoor je ook tijdloze favorieten als ‘Heigh-Ho’ en ‘Whistle While You Work’.

En er is meer: ook de originele animatieklassieker ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’, het allereerste hoofdstuk uit Disney’s magische verhaalgeschiedenis, staat op Disney+. Het ideale moment om nog eens terug te keren naar de wensput waar het allemaal begon!

‘Sneeuwwitje’ is vanaf 11 juni te bekijken op Disney+.

Via Streamnews.be

Foto: Youtube