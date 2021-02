Beginnen de vaccinaties eindelijk hun vruchten af te werpen? Viroloog Steven Van Gucht vermoedt van wel, al kan het nog niet met zekerheid aangetoond worden.

De coronacijfers blijven in de goede richting evolueren. Zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames als de overlijdens dalen. Het aantal nieuwe besmettingen daalt momenteel het hardst. De afgelopen week werden er gemiddeld 1.809 nieuwe coronagevallen per dag vastgesteld, een afname van 20 procent in vergelijking met de week ervoor. Het is ondertussen de achtste dag op rij dat de besmettingscijfers dalen, maar Steven Van Gucht gaf tijdens de persconferentie van Sciensano aan dat daar enkele verklaringen voor kunnen zijn. “Het is belangrijk om daarbij te vermelden dat het aantal testen de voorbije week ook met 14 procent is gedaald. De daling van het aantal besmettingen wordt dus ook deels verklaard door een daling van het aantal testen in het bijzonder bij de tieners. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de afkoelingsweek in het secundair onderwijs in Vlaanderen”, klinkt het.

Effect van vaccinaties

Opvallend is de grote afname in het aantal besmettingen bij de 90-plussers, met 44 procent minder besmettingen dan een week eerder. Bijgevolg daalt het aantal ziekenhuisopnames ook. De voorbije week waren er gemiddeld 121 ziekenhuisopnames per dag. Dat is een daling van 3 procent op weekbasis. Van Gucht vermoedt dat de vaccinaties aan de basis van die daling kunnen liggen. “Deze daling is vooral gedreven door een daling van de ziekenhuisopnames uit de woonzorgcentra. Mogelijk is dit een vroeg effect van de vaccinaties, maar het blijft vooralsnog moeilijk om dit met zekerheid te onderscheiden van de onderliggende dalende trend die reeds eerder zichtbaar was in onze woonzorgcentra”, legt hij uit.

Plateau

Op langere termijn bekeken is het effect echter nog niet meteen zichtbaar. “Over iets langere termijn bekeken blijven de ziekenhuisopnames voorlopig nog steeds op een plateau hangen tussen de 100 tot 150 opnames per dag sinds begin januari. Er liggen vandaag in totaal 1.638 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een verdere afname van 4 procent. Het aantal patiënten op intensieve zorgen is weliswaar licht toegenomen, met 6 procent. De overlijdens gaan ook in licht dalende lijn. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 39 overlijdens te betreuren, wat 3 procent lager is dan de week ervoor”, besluit hij.

