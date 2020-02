De autoriteiten in de Chinese hoofdstad Peking willen in minder dan een week tijd een fabriek laten neerzetten waar mondmaskers worden geproduceerd. De vraag naar beschermende hulpmiddelen is omhoog geschoten door de uitbraak van het coronavirus.

De fabriek moet in zes dagen worden gebouwd en dagelijks 250.000 mondmaskers afleveren, bericht staatspersbureau Xinhua. De werkzaamheden begonnen op maandag en moeten zaterdag worden afgerond. Het is de bedoeling dat een bestaand industrieel pand wordt omgebouwd.

Tien keer meer mondmaskers

Makers van mondmaskers kunnen de vraag momenteel nauwelijks bijhouden. Een grote Chinese producent, CMmask, zei vorige maand dat dagelijks 5 miljoen maskers worden besteld. De vraag zou tien keer hoger liggen dan gebruikelijk.

De Chinese autoriteiten hebben al eerder in hoog tempo gebouwen neergezet vanwege de virusuitbraak. Die heeft in China al het leven gekost aan ruim 1.700 mensen. In ruim een week werden twee ziekenhuizen gebouwd in Wuhan, het epicentrum van de uitbraak.

Bron: Metro Nederland

Het bericht Peking bouwt mondmaskersfabriek op week tijd verscheen eerst op Metro.