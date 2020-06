Nederland zet op deze Pinkstermaandag een nieuwe stap in de versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Restaurants, cafés, bioscopen, concertzalen en musea mogen hun deuren opnieuw openen, maar met grote beperkingen.

Klanten moeten bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en er mogen maximaal 30 mensen in de horecazaken binnen. Dat kan bovendien enkel na reservatie.

Terrassen vrij toegankelijk

Veel gemeenten laten horecazaken toe om hun terrassen uit te breiden, zodat ze meer ruimte krijgen om mensen te ontvangen. Op de terrassen geldt geen maximum aantal personen en ook geen reserveringsplicht, maar iedereen moet wel aan een tafeltje zitten en 1,5 meter afstand houden van mensen die niet tot hetzelfde gezin behoren. Bovendien moet het personeel een controlegesprek met alle klanten voeren om in te schatten of er een gezondheidsrisico is.

Belgen niet welkom

Belgen die zodanig hunkeren naar een kroegentocht dat ze daarvoor Nederlands bier zouden overwegen, bergen dat plan beter op. Daarvoor de grens oversteken, mag simpelweg nog niet. De Belgische regering laat enkel familiebezoeken of aankopen in winkels toe in Nederland. Mogelijk mag de Belgische horeca volgende week maandag weer open. In Frankrijk mogen horecazaken vanaf dinsdag weer open, eveneens onder voorwaarden. In sommige Franse regio’s gaan enkel de terrassen open.

