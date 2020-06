Vorige week overleed de zwarte George Floyd in Minneapolis door agressief gedrag van een agent, waardoor het al dagenlang zeer onrustig is in de Verenigde Staten. De agent duwde enkele minuten met zijn knie op de hals van de 46-jarige man. Die smeekte tevergeefs om daarmee te stoppen en verklaarde dat hij niet meer kon ademen. De dood van Floyd heeft het verzet tegen de hardhandige aanpak van zwarte Amerikanen door de politie weer aangezwengeld. Ook de dochter van de burgemeester van New York heeft zich bij de betogers aangesloten.

Chiara de Blasio, de dochter van Bill de Blasio, burgemeester van New York, is zaterdagnacht opgepakt tijdens een protestactie na de dood van George Floyd. Dat zeggen bronnen bij de politie. De 25-jarige werd opgepakt in de buurt van Union Square in New York. Ze zou daar in het gezelschap van een honderdtal mensen geweest zijn. Er werd met voorwerpen naar agenten gegooid, maar daar zou de dochter van de burgemeester zich niet aan hebben bezondigd.

Toen agenten haar vroegen om te vertrekken, zou ze dat geweigerd hebben. Om 22.30 uur werd ze daarom opgepakt wegens deelname aan een verboden bijeenkomst. Later werd ze weer vrijgelaten, zo meldt een bron.

De New Yorkse politie pakte in een chaotische nacht van protesten en plunderingen 345 mensen op. Er zouden 33 agenten gewond geraakt zijn en 47 politievoertuigen beschadigd.

Burgemeester De Blasio riep op om het protest vreedzaam te houden en verklaarde dat geweldplegers zouden worden opgepakt.

Avondklok

Niet enkel in New York is het onrustig. In 40 steden is ondertussen een avondklok ingesteld. In hoofdstad Washington is die avondklok genegeerd en probeerden relschoppers het Witte Huis te belagen.

De avondklok gold van zondagavond 23 uur tot maandagochtend 6 uur, aldus Muriel Bowser, de burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad, op Twitter. Ze voegde ook toe dat ze de National Guard (de reservestrijdkrachten) heeft gevraagd om de politie bij te staan, net als in 14 andere Amerikaanse steden.

Zondagavond verzamelden honderden mensen voor het Witte Huis, en gooiden verschillende demonstranten flessen water in de richting van de ordediensten. De politie zette traangas in om de betoging uiteen te drijven. Volgens CNN vonden enkele straten verder ook protesten plaats, en woedden daar zelfs brandjes. Betogers gooiden zelfs vuurwerk en een houten bank in het vuur om het aan te wakkeren. De politie probeerde het gebied te ontruimen, voor het ingaan van de avondklok.

Tankwagen rijdt in op menigte

In Minneapolis, waar George Floyd om het leven kwam en de protesten begonnen zijn, is gisteren een vrachtwagen ingereden op demonstranten. Volgens de autoriteiten vielen er geen gewonden, en werd de bestuurder aangehouden.

Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers.

“Zeer verontrustende daden van een vrachtwagenchauffeur op de I-35W (een lokale snelweg, red.), die een menigte vreedzame demonstranten opschrikt. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en werd met niet-levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd gearresteerd. Het lijkt erop dat er geen demonstranten zijn geraakt door de vrachtwagen”, tweette het departement voor openbare veiligheid van de stad.

Het departement onderzoekt hoe de tankwagen de snelweg is opgeraakt, aangezien die afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

Zoon Floyd wil vreedzame protesten

Intussen heeft een zoon van George Floyd opgeroepen tot vreedzaam protest. In een televisie-interview aan CNN-dochter KBTX vraagt Quincy Mason Floyd de demonstranten om geweld te vermijden. Hij reageerde ook op de grote golf van medeleven die ontstond naar aanleiding van de dood van zijn vader. “Iedereen komt naar buiten en betuigt zijn liefde. Ik ben er echt door geraakt”, klonk het. Lees ook: 13-jarige Genkenaar die 42 dagen geleden ontvoerd werd, is vrijgelaten

Het bericht Dochter burgemeester New York werd opgepakt bij protesten #blacklivesmatter verscheen eerst op Metro.