Minder tijd kwijt aan het huishouden: zo doe je dat!

Onbewust kost het huishouden en hoop tijd. Alleenstaanden zijn gemiddeld zo’n tien uur wekelijks eraan kwijt, en een stel een uur of vijftien. Gaat het om een gezin met kinderen, dan kun je er per kind ook nog eens drie uur bij optellen. En dat terwijl het absoluut niet de favoriete bezigheid van menig persoon is. Hoe je minder tijd kwijt kunt zijn aan het huishouden? Hieronder lees je diverse tips!

Laat je helpen door handige apparaten

Niet veel mensen weten dit, maar de introductie van de wasmachine in huishoudens heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de zelfstandigheid van vrouwen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Sindsdien zijn er een nog veel meer handige huishoudelijke apparaten bijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan een automatische stofzuiger. Zeker als je dagelijks stofzuigt vanwege kleine kinderen of huisdieren, kan een automatische stofzuiger je behoorlijk wat werk uit handen nemen. Onthoud overigens wel dat ze niet overal kunnen komen, dus je zal zelf ook nog even met je gewone stofzuiger langs kieren, meubels en trappen moeten.

Ook klusjes die wat minder vaak hoeven te worden uitgevoerd, kun je uitbesteden aan handige hulpjes. Denk aan een robotgrasmaaier, stoomreiniger voor het reinigen van kleding en meubels, robot ramenwasser of elektrische dweil. In de test van de Consumentenbond lees je wat momenteel de beste elektrische dweil is.

Troep of vuiligheid: pak het gelijk aan

Een van de grootste fouten die mensen maken in huis, is dat ze werk opsparen. Zien ze bijvoorbeeld dat iets vies is? Dan denken ze dat het efficiënter is dit later samen met andere dingen schoon te maken. Ze vergeten hierbij echter dat vuiligheid die aankoekt, veel meer tijd en energie kost om te verwijderen. Bovendien lijkt het vaak zo te zijn dat als er ergens troep ligt, hier gemakkelijker meer troep omheen ontstaat. Ruim je het gelijk op, dan verklein je juist de kans dat de bende nog erger wordt.

Verdeel de taken

Tot slot is het ook goed om de taken in huis te verdelen. Zo voorkom je dat het een onoverkomelijke berg lijkt te worden, en blijft het beter behapbaar. Ieder gezinslid (jong en oud) heeft voordeel van een opgeruimd huis en schone was en vaat, dus ook iedereen mag hieraan een steentje bijdragen. Leer je dit bovendien kinderen al op jonge leeftijd, dan gaan ze hier tijdens hun volwassen leven ook echt profijt van hebben.

Minder tijd kwijt aan het huishouden, dus meer tijd om te genieten van het samenzijn met elkaar en tijd om te ontspannen!