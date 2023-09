Ik ga op vakantie en neem mee?

Ga je binnenkort heerlijk op vakantie, dan is het inpakken van je koffer of tas vaak een hele uitdaging. Afhankelijk van de locatie waar je naartoe gaat, is het aan te raden om tijdig te beginnen met het inpakken van het geheel. Stel dat je voornemens bent op avontuur te gaan in Azië en daar wilt gaan backpacken, dan is het wel belangrijk dat je een goede backpack aangeschaft, die niet alleen groot genoeg is, maar ook beschikt over verschillende banden waarmee je deze comfortabel kunt dragen en volledig kunt afstemmen op jouw lichaamshouding en postuur. Omdat er daarnaast nog zoveel meer zaken zijn om rekening mee te houden, hebben we er een aantal voor je op een rijtje gezet.

Kleding

Als je denkt aan vakantie kleding, denk je waarschijnlijk meteen aan zwemkleding. Zorg ervoor dat je je favoriete bikini of zwembroek inpakt, samen met een comfortabele strand handdoek en zonnebrandcrème met een hoge SPF. Maar vergeet ook niet om kleding mee te nemen voor andere gelegenheden. Een luchtige jurk of chique blouse kan van pas komen voor een romantisch diner, terwijl een stevige wandelbroek essentieel is als je van plan bent om de natuur te verkennen met je backpack op je rug. Vergeet niet om je favoriete paar schoenen in te pakken, evenals een lichte jas of trui voor koudere avonden. Handig is wel om altijd wat extra kleding mee te nemen, zodat je zeker weet dat je genoeg hebt. Nu is dit vooral bij vrouwen nog weleens een uitdaging, aangezien de koffer in veel gevallen te klein is voor hetgeen ze mee willen nemen.

Elektronica

In deze moderne tijd kan het moeilijk zijn om zonder onze geliefde elektronische apparaten te reizen. Denk aan je mobiele telefoon, tablet of laptop, afhankelijk van wat je denkt nodig te hebben. Vergeet niet om de benodigde opladers en adapters in te pakken, zodat je altijd verbonden kunt blijven. Een e-reader kan handig zijn voor liefhebbers van boeken, terwijl een waterdichte camera perfect is voor avonturiers die graag foto’s maken tijdens het snorkelen of zwemmen in het heldere zeewater. Let alleen wel op dat je alles in het vliegtuig uitzet of op de bekende vliegtuigmodus. Je wilt natuurlijk niet op je geweten hebben dat een van jouw apparaten een stoorzender is tussen de piloten en luchtverkeersleiding.

Toiletartikelen

Je kleding is belangrijk, maar ook een tandenborstel is niet geheel onverstandig om mee te nemen. Nu is het niet direct een probleem wanneer je deze vergeet, aangezien je op iedere hoek van de straat wel een nieuwe kunt halen. Anders wordt het wanneer je bijvoorbeeld je speciale shampoo of make-up vergeet in het geval van een vrouw. Daarnaast zijn er nog allerlei andere handige spullen die je niet mag vergeten, zoals zonnebrandcrème en natuurlijk ook een lekker luchtje. Om ervoor te zorgen dat je niet onnodig veel ruimte gebruikt, is het aan te raden om reisflesjes mee te nemen. Deze zijn vaak tussen de 20 en 50 ml en ideaal om de week mee te overbruggen.

Reisdocumenten

Wanneer je denkt alles te hebben, maar je staat op het vliegveld zonder papieren, wordt vertrekken erg lastig. Zorg er dus voor dat je zowel je paspoort als alle andere papieren ruim voor vertrek klaarlegt en bij voorkeur op een plek neerlegt waar je regelmatig langs loopt. Zo is een goede plek vaak bij het koffiezetapparaat of op het kastje in de hal vlakbij de deur. Omdat we tegenwoordig allemaal over een smartphone beschikken, is het ook handig om even voor jezelf een wekker te zetten vlak voor vertrek, met als melding ‘reisdocumenten’. Zo heb je direct even een reminder en is de kans dat je ze vergeet minimaal.