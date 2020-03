Huisdierenbaasjes weten vast wel dat een dier in huis extra werk met zich meebrengt. Natuurlijk is je geliefde hond, kat of ander beestje in de eerste plaats een bron van plezier, maar er zijn ook minder mooie kanten. Je moet je dier verzorgen, op tijd en stond gaan wandelen, extra budget voorzien… en meer schoonmaken.

Het is je vast wel opgevallen dat je, sinds je een dier in huis nam, meer tijd besteedt aan schoonmaken. Plots vind je overal haar: in de zetel, op de mat, in elk vergeten hoekje van je huis… Dat neem je er uiteraard met alle plezier bij, maar je hebt je vast al eens afgevraagd hoeveel extra tijd je sindsdien besteedt aan de schoonmaak.

Acht uur per maand

iRobot, een bedrijf dat zich specialiseert in huishoudrobots, besloot op onderzoek uit te gaan. Uit de cijfers blijkt dat maar liefst zeven op de tien Nederlandse huisdierenbaasjes meer tijd besteden aan schoonmaken dan hun huisdierloze landgenoten. Ze moeten niet alleen vaker stofzuigen, maar ook de dweil komt er regelmatig aan te pas – een ongelukje is snel gebeurd. Mensen zonder huisdier zouden gemiddeld 5 uur en 45 minuten per maand besteden aan de schoonmaak, terwijl het bij dierenbaasjes om 8 uur gaat. Bovendien heeft een huisdier ook invloed op hoe we ons huishouden ervaren. Mensen met een dier in huis zouden vooral hun living aan de vuile kant vinden, terwijl anderen sneller struikelen over hoe proper hun badkamer is. Bezint dus eer ge begint.

