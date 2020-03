Het kan je maar overkomen: je bent ziek of heel erg kwetsbaar en moet verplicht in quarantaine – zonder je lief. In onzekere tijden waarin de greep van het coronavirus geen einddatum kent, kan je maar beter dingen verzinnen om je liefdesleven nog enigszins levensvatbaar te houden. Wij geven vijf tips.

Veel mensen lopen na enkele dagen zonder sociaal contact al de muren op, en klagen daarbij soms dat ze hun partner na een paar dagen al beu zijn. Anderen zouden er echter alles aan doen om bij hun geliefde te kunnen zijn in een periode die heel wat angst kan oproepen. Of het heel verstandig is om net zoals topmodel Heidi Klum en haar vriend gitarist Tom Kaulitz elkaar door het raam te kussen, is de vraag. Voor zij die ziek of kwetsbaar zijn en willens nillens in een latrelatie terechtkomen, zijn onderstaande activiteiten misschien een betere optie om van op afstand toch bij elkaar te zijn.

1. Kijk samen een film of serie

Dat we dankbaar mogen zijn dat we de corona-pandemie in moderne tijden met moderne technologieën beleven, staat buiten kijf. Nu bikkelen of haasje over geen optie meer zijn, is het immers handig om je dankzij streamingsdiensten helemaal te kunnen toeleggen op de kunst van het bingewatchen. Goed nieuws, want dankzij dat andere technologische hoogstandje – de smartphone – kan je ook met elkaar videobellen terwijl je samen naar dezelfde film of serie kijkt. Zo kan je elkaars reactie zien als Hugh Grant met zijn stuntelige charme alwéér die hopeloze Bridget een tong draait of wanneer de kandidaten van Temptation Island alwéér ten prooi vallen aan de dodelijke combinatie van alcohol en wankele relaties (neem hier geen voorbeeld aan), en wordt tv kijken plots een pak gezelliger.

2. Ga virtueel op café of restaurant

Mis je de gezellige caféavondjes waarbij je urenlang in elkaars ogen kijkt en geheimen deelt tussen pot en pint? Ga aan tafel zitten, schenk een biertje of een glas wijn uit, bel elkaar met video en zet je gsm of laptop tegenover je, zodat het lijkt of jullie echt tegenover elkaar zitten. Om het compleet te maken, kan je op de achtergrond ook cafégeluiden op geroezemoes opzetten – YouTube tot uw dienst. En wie een projector heeft, kan op de muur zelfs een foto van jullie trouwe dranketablissement projecteren. Wie virtueel op restaurant wil, moet als tussenstap enkel nog eten laten bezorgen. Enige nadeel: als de tongen en handen door het gerstenat wat losser zijn, is samen naar huis gaan geen optie.

3. Speel samen een spelletje

Technologie, wat een wonder. De mogelijkheden om samen dingen te doen zijn werkelijk eindeloos als je in het bezit bent van een laptop. Gamen met je lief via multiplayer is voor sommige liefhebbers misschien dagelijkse kost, maar kan voor anderen een nieuwe activiteit worden in tijden waarin fysiek contact niet mogelijk is. Het hoeft daarom geen grafisch hoogstandje te zijn op de spelconsole, een spelletje pool via Facebook kan ook amusant zijn. Disclaimer: koppels met een hoge neiging tot competitiviteit passen met spelletjes tegen elkaar beter op.

4. Ga samen op wereldreis

Euh, hoe zo, op wereldreis gaan? Tijdens een pandemie lijkt dat niet het beste plan. Toch kan het – op virtuele wijze weliswaar. Met het spel GeoGuessr kan je je laten droppen op een willekeurige locatie op Google Maps en moet je op basis van wat je in je nabijheid kan herkennen raden waar je bent – avontuur gegarandeerd. De gelukkigen onder ons kunnen hun wereldreis een niveau hoger tillen door met een virtual reality-bril gebruik te maken van de app van luchtvaartmaatschappij Qantas. Dankzij die app kan je heel Australië ontdekken alsof je zelf tussen de vissen zwemt of oog in oog met een kangoeroe staat. En als dat beest je een rechtse verkoopt, houd je er niet eens een blauw oog aan over.

5. Maak cadeautjes voor elkaar

“Hoe kan ik mijn affectie tonen als ik mijn lief niet mag aanraken?” Een vraag die ons in coronatijden meer dan ooit bezighoudt. Voor deze liefdesactiviteit gooi je best alle hierboven geprezen technologie de ramen uit, want zeg nu zelf: een geschreven liefdesbrief is toch nog steeds romantischer dan een getypte? Een knutselwerk – hoe knullig ook – heeft ook een behoorlijk grote dosis romantiek. Als extra voordeel laat je je daarbij creatief gaan. Gooi die verveling of woede over de lockdown parties er maar uit en leef je artistiek uit in een gedicht, schilderij, beeldhouwwerk, plasticinecreatie, wc-rol liefdesrobot… Kortom: leef je uit, en onthoud dat het gebaar telt. Denk er wel aan dat je je pakje drie dagen voor de deur van je geliefde moet laten staan om alle virussen te laten sterven en besmetting alsnog te vermijden. En als de quarantaine compleet is, zit er niets anders op dan toch maar weer terug te grijpen naar de technologie en een foto van je kunstwerk door te sturen.

Het bericht Vijf dingen om te doen met je lief als je van elkaar gescheiden in quarantaine zit verscheen eerst op Metro.