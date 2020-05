Velen vragen zich af of we ondanks de coronacrisis op reis kunnen deze zomer. Zelfs als dat het geval zou zijn, is de kans klein dat we over continenten heen zullen mogen reizen. Fysiek blijf je beter in de buurt van je kot, maar met deze tips geniet je toch van een virtueel bezoek aan het verre New York.

Een bezoekje aan de Amerikaanse ‘city that never sleeps’ is misschien dé reis van je dromen. Dat zal ze in tijden van corona nog wel even blijven. Gelukkig is een virtuele reis naar de Verenigde Staten wel toegestaan. Hier zijn enkele manieren om de stad te ontdekken zonder je huis te verlaten:

1. Op helikoptertour

Deze 360-graden helikopter tour is zelfs vanuit je zetel een avontuurlijke ervaring. Als je met een klik op de muis het beeld verdraait, zie je zo de cameraman uit het toestel bengelen. Dankzij de bijhorende 360-gradenfoto’s sta je in enkele tellen op de Brooklyn Bridge, bij het Vrijheidsbeeld of middenin Madison Square Garden. De virtuele gids staat je telkens bij met leuke weetjes over de verschillende bezienswaardigheden.

2. Joggen door Central Park

Voor wie wel wil sporten, maar daar niet altijd de motivatie voor vindt, kan dit filmpje de oplossing zijn. Plaats je tv, computer of gsm voor je neus en lopen maar! Terwijl je thuis ter plekke sport en daarbij geen meter verplaatst, ontdek je toch de mooiste plekjes in de Amerikaanse grootstad.

3. Kunst en cultuur

Hun deuren mogen dan wel gesloten zijn, dat verhindert je niet om een virtueel bezoekje te brengen aan de talrijke musea in New York. Via Google Arts & Culture geniet je van de collecties in het MoMa (Museum voor Moderne Kunst, red.) het Whitney, het Guggenheim en het Brooklyn Museum. Ook het Metropolitan Museum of Art heeft sinds vorig jaar een 360 graden-project, waardoor je het museum kan binnentreden via The Great Hall, doorheen de kloosters vol middeleeuwse Europese kunst kan zweven en oog in oog kan komen te staan met de sculpturen in de Charles Engelhard Court.

4. Lokale keuken

Hoe meer zintuigen, hoe meer vreugd! Dankzij dit recept tover je je huis om in de meeste geliefde pizzeria van Brooklyn en breng je de beruchte pizza van Roberta’s naar je eigen keukentafel. Ook kan je een poging doen om de bekende bananenpudding van de Magnolia Bakery in elkaar te flansen. Voor meer zoete ideeën kan je een kijkje nemen in dit New Yorkse dessertenkookboek. Last but not least: mix jezelf een Manhattan cocktail met wat hulp van The Rum House, een van de meest populaire bars in de stad.

5. Op scherm, papier en podium

Series als ‘Friends’, ‘Mad Men’ en ‘Sex and the City’ kunnen je goed op weg helpen in de juiste sfeer te komen. Maar wie wat dieper wil duiken, gaat beter aan de slag met ‘Breakfast at Tiffany’s’ (1961), ‘Saturday Night Fever’ (1977) of ‘Ghostbusters’ (1984). Om je een weg doorheen Queens te worstelen kun je ‘Goodfellas’ (1990) bekijken, wie Manhatten wil opzoeken kan gaan voor ‘Ocean’s 8′ (2018).

Verdwaal je liever al lezend door de grootstad? Van het Brooklyn tijdens de Tweede Wereldoorlog in Michael Chabon’s ‘Wonderlijke Avonturen van Kavalier en Clay’ tot het Harlem van de jaren twintig in ‘Jazz’ van Toni Morrison: in deze lijst zit lekker leesvoer voor elke soort lezer. Tenslotte is geen enkele trip naar New York compleet zonder een Broadway show. Daarvoor kan je terecht bij Broadway HD, dat een zevendaagse proefperiode aanbiedt, om zowel klassieke als nieuwe werken op het toneel te bewonderen.

Het bericht Zo reis je naar New York zonder je huis te verlaten verscheen eerst op Metro.