Af en toe een wijntje drinken is lekker, maar de hoofdpijn de volgende dag is niet fijn. Het maakt daarbij niet zoveel uit of je nou een goedkope wijn drinkt of een hele dure. Sommige kenners stellen dat wanneer de wijn geen sulfiet bevat je goed zit. Echter dat zegt niet zoveel. Heb je vaak hoofdpijn van het wijn drinken? Dan is de reden eenvoudig: je hebt te veel gedronken. Maar is dat alles?

Vocht onttrekken

Wanneer je veel alcohol en dus suikers drinks heeft je lichaam nogal wat vocht nodig om alles af te breken. Het vocht komt onder andere uit je hoofd vandaan. Het gevolg van dit proces is de beroemde kater. Die kan soms zo erg zijn dat je niet eens in staat bent om naar kantoor te vertrekken.

Onderzoekers aan de universiteit van Leuven hebben onderzoek gedaan naar hoofdpijn na het drinken van alcohol. Een van de conclusies van het onderzoek is dat een aantal stoffen behoorlijk invloed hebben op het wel of niet krijgen van hoofdpijn. Het zal je verbazen, maar sulfiet is het niet.

Serotoninegehalte

Sulfiet is het dus niet, maar wat veroorzaakt dan die knallende koppijn? Volgens de onderzoekers kunnen dat de stoffen histamine en tyramine zijn. In bepaalde soorten wijn zitten meer van deze stoffen. Bijvoorbeeld in rode wijn. De stoffen zijn te vinden op de schil, steeltjes en pitjes van de druiven. En dat niet alleen, ze zitten zelfs in de houten vaten waarin wijn wordt opgeslagen. De stoffen beïnvloeden het serotonine gehalte in je lichaam en dat verklaart de hoofdpijn die je krijgt.

Lichte wijnen en koffie drinken

Helaas is de ene persoon gevoeliger voor het effect van wijn dan de andere. Lastig hoor. Ben jij iemand die snel hoofdpijn heeft van het drinken van wijn? Zet dan voortaan wijnen met een laag alcoholpercentage in je wijnkast. Een lichte wijn bevat namelijk minder histamine en tyramine.

Ook kan het helpen als je eerder op de dag koffie hebt gedronken. Koffie heeft de eigenschap om bloedvaten te vernauwen en dat helpt hoofdpijn voorkomen. Goed nieuws, zo hoef je de wijn niet voor altijd te laten staan.