Het vrouwelijk orgasme is voor heel wat mannen een raadsel. In tegenstelling tot bij hen volstaat het vaak niet om een potje in-uit-in-uit te houden om klaar te komen. Bovendien duren de dingen wat langer, wat soms leidt tot de nodige frustratie en onbegrip. Uit een nieuw onderzoek blijkt nochtans dat dat nergens voor nodig is.

Uiteraard is elk orgasme anders en kan je seksueel genot maar tot op zekere hoogte vergelijken. Een studie gepubliceerd in het Journal of Sexual Medicine concentreerde zich echter specifiek op hoe lang een heteroseksuele vrouw in een lange relatie nodig heeft om haar hoogtepunt te vergelijken. En nee, vijf minuten zijn niet genoeg.

Bovenop

Voor de studie moesten 645 vrouwen van gemiddeld 30 jaar oud bijhouden hoeveel tijd er verstreek tussen de start van een vrijpartij en hun orgasme. Hoewel 17% van hen helemaal niet klaarkwam, duurde het gemiddeld 13,46 minuten om een orgasme te bereiken. Slechts 31,4% van hen had genoeg aan penetratie alleen, de rest had nood aan wat extra stimulatie om klaar te komen. Verder kwamen de onderzoekers erachter dat het voor vrouwen makkelijker is om een orgasme te krijgen als ze bovenop zitten en ook het dragen van kousen in bed zou bevorderlijk werken. Een vluggertje van vijf minuten is dus misschien wel leuk voor mannen, maar vrouwen hebben duidelijk meer nodig om aan hun trekken te komen.

