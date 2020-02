Plantaardige alternatieven voor vlees worden steeds populairder. Dat blijkt ook uit recente cijfers: Belgen eten nu 8,8% minder vlees dan in 2010. Een evolutie waar de Nederlander Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, erg blij mee is. Hij is vastbesloten om met zijn plantaardige vleesvervangers de Belgische koelkasten te veroveren.

De Vegetarische Slager bereidt worsten, spek en hamburgers waar geen dier aan te pas komt. Het plantaardige vlees wordt geproduceerd op basis van peulvruchten, soja, lupine, erwten, bonen en tarwe. Voor de Belgische markt hebben de vleesvervangers sappige, Brusselse namen gekregen: Poulettekes, Le Gehackt Super Hâché, Saucissekes, Boulettes Very Chouettes, Le Burger en de Specks’kes Fumés.

Voor Jaap Korteweg is het belangrijk dat zijn vleesvervangers qua structuur en smaak de dierlijke variant evenaarden. «Ik ben zelf altijd een grote liefhebber geweest van een goed stuk vlees op m’n bord. Tot de varkenspest Nederland in de ban hield. Toen begon ik na te denken over mijn eetgewoontes en werd ik vegetariër. Makkelijker gezegd dan gedaan, want ik miste de heerlijke smaak en textuur van vlees. Na een zoektocht van drie jaar en in samenwerking met topchefs, ontwikkelde ik innovatief vegetarisch vlees.»

Worst vs. ‘saucissekes’

Volgens Korteweg proeven zelfs chef-koks het verschil niet tussen zijn plantaardige kip en echt vlees. Dat wou ik graag eens testen. Ik koos voor de ‘Saucissekes’, gemaakt van soja- en tarwe-eiwit en gekruid met salie, zoals de Britten het ons hebben geleerd. Op het eerste gezicht kan ik deze kleinduimpjes alvast niet onderscheiden van echt vlees. Met één eetlepel olie zijn de worstjes al na een paar minuten goudbruin gebakken. Ze hebben zeker evenveel smaak, maar zijn niet zo knapperig als een traditionele worst. Misschien eens op de barbecue uitproberen?

(jv)