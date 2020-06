De temperaturen klimmen langzaam maar zeker naar omhoog en de zomer maakt haar opwachting. Voor je het weet is het ook in België weer puffen en zweten geblazen. Dat is niet alleen voor jou, maar ook voor je huisdier een hele uitdaging. Gelukkig kan je je viervoeter een handje helpen om het hoofd koel te houden met deze tips.

Vermijd het heetste uur van de dag

Net zoals mensen is het ook voor dieren geen goed idee om tussen 12 uur en 16 uur in de zon te komen. Dat zijn namelijk de heetste uren van de dag en voor je het weet raakt je huisdier oververhit. Bovendien is er op dat moment vaak geen schaduw in de tuin, zodat je viervoeter ook geen beschutting kan zoeken. Houd je huisdier daarom binnen tijdens de heetste uren van de dag of zorg er op z’n minst voor dat er altijd een stukje schaduw voorhanden is. Wil je gaan wandelen met je viervoeter, dan doe je dat best ’s ochtends vroeg of ’s avonds wanneer het wat koeler is.

Water brengt redding

Blijven hydrateren is niet alleen op de mens van toepassing. Zorg ervoor dat je huisdier op warme dagen altijd toegang heeft tot een bakje met fris water. Vul aan wanneer nodig en let erop dat het water niet lauw wordt, want dan is je viervoeter wellicht minder geneigd om genoeg te drinken. Ben je er enkele uurtjes niet, dan kan je wat ijsblokjes toevoegen aan het drinkwater om er zeker van te zijn dat het koel blijft. Heb je een hond, dan is het verder een goed idee om hem tijdens de warmste zomerdagen geregeld nat te maken. Dat kan door een zwembeurt in de rivier of gewoon met de tuinslang, maar let erop dat het water proper is en niet te warm. Voor huisdieren die niet zo gesteld zijn op water kan een sprayfles wat verkoeling bieden.

Blijven ventileren

Zit je huisdier binnen, dan is het belangrijk om voldoende te ventileren. Dat kan door verschillende deuren en ramen open te zetten en zo tocht te creëren, of je kan een beroep doen op airco of een ventilator. Let er bij die laatste methodes wel voor op dat het contrast tussen de binnen- en buitentemperatuur niet té groot is en houd je dier op veilige afstand van de ventilator. Die kan namelijk oogproblemen veroorzaken en bovendien is het niet bepaald veilig om je dier te dicht bij dat draaiende apparaat te laten komen.

Het bericht Zo houdt je huisdier deze zomer het hoofd koel verscheen eerst op Metro.