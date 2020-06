Joepie, we mogen terug op reis en een terrasje is weer toegestaan. Dat is de ideale combinatie voor alle bierliefhebbers, want er zijn heel wat bijzondere plekken in de wereld waar het gouden drankje centraal staat. Zo is er een exclusieve bier wellness in Budapest en in Dublin is er een reusachtig Guinness-fabriek. Ontdek snel alle bestemmingen!

Ben je verknocht aan een glaasje gerstenat? Dan ben je waarschijnlijk heel blij dat je weer terug een pint kan gaan drinken met je vrienden. Maar heb je er al eens aan gedacht om een bier reis te maken? Wij sommen voor jou enkele bijzondere plekjes op.

Oktoberfest

Wie Duitsland zegt, denkt meteen aan ‘Oktoberfest’: een jaarlijks volksfeest in München en ook het bekendste bierfestival. Het evenement gaat normaal altijd door in oktober, maar omwille van de coronacrisis heeft de organisatie dit jaar alles geannuleerd. Toch raden we je aan om er ooit eens naartoe te gaan, want zoiets heb je nog nooit gezien. Tenten met lange tafels, liters bier, veel ambiance en een zware kater achteraf. Dat zijn de ingrediënten van deze feestelijkheden. Een droom voor alle bierfans!

via GIPHY

Bier wellness in Budapest

In Széchenyi Spa in Budapest kan je een plonsje nemen in een bad dat gevuld is met bier. Een bijzondere wellness dus waar je helemaal tot rust kan komen en onbeperkt een pintje kan drinken. Maar maak je geen zorgen, want je zit niet echt in je favoriete drankje. Het water van een nabijgelegen warmwaterbron wordt gemengd met hop en gist waardoor het wel lijkt alsof je in goud nat aan het baden bent.

Guinness-fabriek in Dublin

Niet iedereen is fan van Guinness, maar als je het graag drinkt moet je zeker eens een bezoekje brengen aan het fabriek van het donkere bier in Dublin. Je leert er het verhaal achter de brouwer, Arthur Guinness, kennen die in 1759 met zijn brouwsels begon. Er is trouwens ook een ‘skybar’ waar je kan genieten van een glaasje en een uitzicht over de stad. In Dublin zijn er trouwens heel veel pubs met lekkere pintjes en folkloristische muziek. Een aanrader!

Een bier massage in Praag

Als je een over the top ervaring wil dan moet je een bezoekje brengen aan Praag. In het spa-centrum ‘Augustine’ wordt je volledige lichaam gemasseerd met het St. Thomas bier. De behandeling is gemaakt van het donkere bier dat gebaseerd is op een geheim recept van de Augustijnse monniken. Het ritueel begint met een peeling in de Hammamzaal met behulp van fijngemalen biologische hop en St. Thomas met zouten om de pH-waarde te helpen reguleren en fyto-extracten om te ontgiften en de hydratatie te bevorderen. De behandeling wordt afgesloten met een rustgevende bier massage.

via GIPHY

Misugi Resort in Japan

Ben je eerder op zoek naar een verdere bestemming buiten Europa? Ga dan naar het Misugi Resort in Japan! Hier kan je het gerstenat drinken, erin baden en er brood mee bakken. Om het halfuur wordt er echt bier met warm water gemengd zodat je helemaal tot rust kan komen. Er zijn ook veel andere activiteiten, zoals pizza’s maken, een waterpark en een heerlijk restaurant.

Het bericht Dit zijn de ideale bestemmingen voor bierliefhebbers verscheen eerst op Metro.