Valentijnsdag begint wanneer de wekker afloopt en eindigt pas… de volgende ochtend. Om er volop met z’n tweetjes van te genieten en toch niet té ver uit bed te moeten komen, is een lekkere brunch niet te versmaden!

Tekst Pierre Jacob

1. Champagne

Dé cocktail voor een valentijnsbrunch is natuurlijk een Mimosa. Die ontstond in de jaren 1920 in het Ritz-hotel in Parijs, maar maakt vooral furore in Engelstalige landen. Het recept voor dit drankje is supereenvoudig: giet in een champagneglas 8 cl ‘brut’ champagne en 4 cl versgeperst sinaasappelsap. Als je die verhoudingen omkeert, wordt het een Buck’s Fizz.

2. Smoothie

Je smoothie, die is roze en zit boordevol vitamines. Giet in een blender het sap van 4-5 sinaasappels, voeg anderhalve banaan en een handvol bevroren aardbeien toe (omdat het nog niet het seizoen is, maar je niet zonder kan op Valentijn). Doe er een beetje water bij als de smoothie te dik is.

3. Madeleines

Kan je absoluut niet koken, maar wil je wel uitpakken? Koop dan gewoon een doosje lekkere madeleines in de winkel. Dompel de helft ervan in gesmolten witte chocolade en bestrooi met geplette gedroogde frambozen. Een heerlijk en hartelijk gebakje!

4. Breng elkaar in beroering

Een brunch zonder eitjes? Dan kan je evengoed champagne zonder bubbels serveren! De grote klassieker is en blijft het roerei. Breek 3-4 eieren in een kom. Voeg zout en peper toe en klop los tot ze schuimig zijn. Giet het mengsel in een pan met antiaanbaklaag en zet op een middelhoog vuur met een beetje boter. Roer met een spatel om klontjes te vormen. Voeg twee eetlepels room toe en haal van het vuur als de eieren zijn uitgehard, maar voor ze droog worden. Garneer met een beetje bieslook.

5. Zeg het met brood!

Nog eenvoudiger? Neem een plakje witbrood en beboter beide kanten. Verwijder de korsten en maak een kuiltje in het midden met een hartvormige uitsteekvorm. Bruin de eerste kant op middelhoog vuur in een pan met antiaanbaklaag. Draai om en breek een ei in het midden. Voeg een beetje zout, peper en een klein basilicumblaadje toe en serveer eventueel met een plakje gerookt spek.

6. Pannenkoeken

Je kan de uitsteekvorm ook gebruiken om pannenkoeken te maken. Dat gaat sneller dan je denkt. Doe in een slakom 300 g bloem en 75 g poedersuiker. Klop in een andere kom twee eieren los en voeg 60 cl melk en 50 g gesmolten boter toe. Giet het in de slakom en meng tot het deeg homogeen is. Bak vervolgens je hartvormige pannenkoeken in een pan met antiaanbaklaag. Garneer met honing, ahornsiroop of crème fraîche met een paar aardbeien of frambozen.

7. Pop pop pop

Maak een zak popcorn voor de microgolfoven klaar. Doe ze daarna in een kom. Smelt gedurende 30 seconden 150 g roze candy melts in de microgolf. Giet over de popcorn en meng. Laat een uur drogen.

Het bericht Zeven tips voor een romantische brunch op valentijn verscheen eerst op Metro.