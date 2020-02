Komt er een alternatief voor de glazen fles? Vier fabrikanten werken momenteel samen aan een duurzaam oplossing met een papieren variant.

“Een papieren flesje in elke hand, dat is hoe de toekomst eruit ziet als ons innovatieproject een succes wordt. Het potentieel is groots, maar er is nog wat werk aan de winkel”, kan je op de website van Paboco lezen.

Paboco is een beginnend bedrijf van een Zweedse en Oostenrijkse verpakkingsspecialist, waaraan ook vier wereldspelers op vlak van drank- en lichaamsverzorging zich hebben aangesloten. Samen werken ze aan een biologische afbreekbare verpakking. Ze willen gebruik maken van papier in plaats van glas.

Duurzaam

De groep wil een soort textiel gebruiken dat de vloeistoffen zo goed mogelijk kan bewaren. Daarnaast hoopt Paboco een fles te ontwikkelen die gemakkelijk recycleerbaar is en gemakkelijk oplost in de natuur, voor het geval dat ze op de grond valt. Ook streven ze ernaar om de gebruikte inkt op etiketten recycleerbaar te maken of te vervangen door een lasergravure om het gebruik ervan te verminderen.

Het Deense bierfabrikant Carlsberg stapte vier jaar geleden al in het project. Zij testen momenteel twee prototypes van papieren bierflesjes uit. De drie andere fabrikanten die zich inzetten voor een duurzame oplossing zijn vodkamerk Absolut, het Franse bedrijf L’Oréal en frisdrankgigant Coca-Cola.

