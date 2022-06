WOW! Zoveel verdienen influencers met één Instagrambericht

Betaalde content op social media is schering en inslag. Influencers doen dat uiteraard niet voor niets, maar hoeveel verdienen ze daar eigenlijk aan? Wel, dat hangt van enkele factoren af.

Influencers delen heus niet altijd betaalde content, maar ze maken wel regelmatig reclame voor bepaalde producten. Hoeveel geld ze daarvoor krijgen hangt eerst en vooral af op welk platform ze dat delen en waar ze in ‘gespecialiseerd’ zijn. «Niet alleen het medium is belangrijk – zo is Instagram doorgaans duurder dan Facebook – maar ook je niche en het soort content dat je maakt», legt Klara Verzele van Marketingplatform Influo uit in TV Familie.

Meer volgers, meer geld

Uiteraard speelt de bereikbaarheid ook een heel grote rol. Hoe meer volgers een influencer heeft, hoe meer hij of zij eraan kan verdienen. «Bij een microinfluencer, iemand die tussen de 5.000 en 10.000 volgers heeft, begint dit bij 150 euro per post. Maar dit kan ook vergoed worden in waarde, zoals een voucher of experience. Bij een medium-influencer, tussen de 10.000 en 25.000 volgers, kan dit 500 euro per post zijn. Bij de macro-influencers spreken we snel over een paar duizend euro», klinkt het.

Intensief

Dat lijkt veel, maar uiteindelijk steken ze er ook wel behoorlijk wat werk in. «Je mag ook niet vergeten dat influencers daar veel tijd en energie in steken. Achter één foto gaat vaak een halve dag werk schuil. Voor een video ben je er zelfs verschillende dagen mee in de weer. Influencen lijkt een shortcut naar een rijk leven, maar net als bij dj’s en topsporters verdient ook slechts een handvol influencers er echt goed z’n boterham mee», besluit ze.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/lifestyle/wow-zoveel-verdienen-influencers-met-een-instagrambericht