Dit zijn de beste manieren om je seksleven spannend te houden, ongeacht je leeftijd!

Het is niet omdat je niet meer het dartele veulen gevuld met hormonen bent, dat je niet meer kan genieten van een goeie vrijpartij. Leeftijd mag nooit een rol spelen als het aankomt op het hebben van een degelijk seksleven. Althans, dat vertelt Ammanda Major, hoofd van een Britse relatiepraktijk.

“Leeftijd is enkel een nummer en grijs is slechts een kleur”, zo wordt wel eens gezegd. Niets moet je ervan tegenhouden om een spannende en onderhoudende seksuele relatie te hebben met je partner. Wanneer de sleur er toch dreigt in te sluipen, dan zouden volgende tips kunnen werken, althans volgens Major.

Tips

“Vertel wat er op je lever ligt. Sommige mensen vinden het heel oncomfortabel om over seks te praten, maar eigenlijk is het ook maar een onderwerp als een ander. “Ik wil met jou delen hoe ik me erbij voel”, moet eigenlijk de boodschap zijn. Het leven is ook te kort om je passie voor een andere persoon te limiteren. Haal het meeste uit je relatie en praat erover. Heb ook geen schaamte om je verlangens te uiten. Spreek ze uit, want alleen dan kan er een goed gesprek uit volgen.”

“Neem nooit iets aan. Dat is meteen één van de ergste dingen dat je kan doen. De zaken die je kent uit een vorige relatie hoeven niet per se op te gaan voor je huidige. ”Reserveer” tijd in je agenda voor seks. Misschien niet het meest spontane, maar je hebt wel iets om naar uit te kijken en je kan eventueel toffe en spannende voorbereidingen treffen. Zorg er ook voor dat je affectie toont richting je partner. Niet alleen met het oog op een stevige vrijpartij, maar ook omdat je je partner graag ziet en hem of haar graag je genegenheid toont. Toch wat spanning nodig? Het introduceren van wat speeltjes kan geen kwaad. Integendeel, sommige koppels hebben die extra intensiteit nodig. En uiteraard, niets zo sexy als iemand die blaakt van zelfvertrouwen. Neem daarom genoegen met je lichaam en geniet er vooral van,” aldus Major.

Foto: Pexels