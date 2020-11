We zijn met steeds meer op deze wereld en dat betekent ook dat we steeds minder plaats hebben. We moeten dus op zoek naar manieren om de ruimte die we hebben optimaal te benutten. Natuurlijk kan dat door hoge appartementsblokken te bouwen, maar voor zij die liever een losstaand optrekje hebben, is een tiny house een goed alternatief.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat tiny houses de laatste tijd aan een ware opmars bezig zijn. De kleine optrekjes halen de minimalist in ons naar boven en dagen ons uit om onze bezittingen te beperken tot het absolute minimum. Gedaan met kamers vol troep, gedaan met keukens ter grote van een balzaal. Het huis van de toekomst is klein maar fijn.

Eigen energievoorziening

Om dat te bewijzen besloot ook warenhuisketen Ikea om de uitdaging aan te gaan en een eigen tiny house te ontwerpen. De winkel sloeg daarvoor de handen in elkaar met Vox Creative en kwam zo tot een huisje van 17m². Op dat kleine oppervlak vind je niet alleen een bed, maar ook een keuken, salon, badkamer en zelfs een eettafel. Dankzij de slimme indeling ziet het geheel er toch nog luchtig en gezellig uit, zodat je niet de indruk krijgt dat je in een gevangeniscel opgesloten zit. De woonst is bovendien ook nog eens helemaal zelfvoorzienend op het gebied van energie dankzij de zonnepanelen op het dak. Voorlopig lijkt het er niet op dat het ontwerp ook te koop zal worden aangeboden, maar voor meer info kan je alvast hier terecht.

