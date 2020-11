Je hebt weleens van die politievondsten waar je wenkbrauwen van gaan fronsen. Soms stuit de politie echter op zaken waarvan je spontaan begint te lachen. Zoals deze bijzondere en ook nog eens erg gezonde vondst, die op veel lof kan rekenen op sociale media.

De politie dacht in het Nederlandse Geleen een wietplantage op het spoor te zijn en besloot een verdachte woning aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Vergissen is menselijk

De verbaasde agenten vonden in de kelder echter geen hennep, maar emmers vol witlofplanten. Dat resulteerde in een aantal spitsvondige reacties op sociale media. “Wit(h) lof from Geleen”, schrijft een bijdehante Twitteraar. Iemand anders vraagt zich af of het te roken is en een ander grapt dat hij nu onsje witlof gaat snuiven. “Roken zou ik niet doen. Geprobeerd. Verschrikkelijk. Malen en snuiven gaan we nu eens proberen. Morgen gelijk naar de appie.”

Tips

De politie was na tips en daaropvolgende metingen door het energiebedrijf op het idee gekomen dat er mogelijk een wietplantage was in een niet nader genoemde wijk in Geleen. Tijdens de zoektocht trok een pvc-buis die uit een woning kwam en waaruit lucht geblazen werd de aandacht van de agenten. En dus belden de dienders aan, waarop een vriendelijke vrouw de deur opendeed.

Hobby

De vrouw des huizes bleek meteen bereid de agenten rond te leiden en was zeer behulpzaam. In de kelder vonden de agenten een houten constructie die toegang gaf tot de kruipruimte. Toen ze de planken wegtrokken, verwachtten de agenten wiet te vinden. Tot hun verbazing stonden er emmers vol witlof in zwarte aarde. De heer des huizes kweekte die als hobby. De bewoonster was vergeten dat aan de agenten te zeggen. De politie is op een andere plek in de wijk verder gaan zoeken naar wiet.

