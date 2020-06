Nu het dagelijks leven weer stilaan op gang komt en we de wereld buiten onze vier muren weer beginnen te ontdekken, is het belangrijk om je immuunsysteem te versterken. Want dat heeft al enkele maanden niet kunnen profiteren van de frisse lucht. Je beste bondgenoot is ongetwijfeld vitamine D, dat een essentiële rol speelt in de strijd tegen bacteriën en virussen.

Natuurlijk heeft de lockdown geholpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille… Het directe gevolg van in ons kot te blijven, is dat ons immuunsysteem kwetsbaarder is geworden. Ons lichaam is immers gemaakt om samen te werken met zonlicht om vitamine D te produceren.

Vitamine D dient normaal om virale infecties zoals de griep of andere virussen te bestrijden. Maar omdat we de laatste maanden meer hebben binnen gezeten, is ons lichaam verzwakt. Geen paniek. Hier zijn enkele tips om in topvorm de lockdown uit te zwaaien.

Een stevig ontbijt

Je hebt het wel begrepen: vitamine D speelt een essentiële rol in het versterken van je immuunsysteem, vooral als je tijdens deze lockdown weinig of geen zonlicht zag. Dus begin je dag met een ontbijt dat rijk is aan vitamine C en vitamine D. Echte brandstof voor je lichaam en de beste manier om je immuunsysteem in topvorm te krijgen.

Kies voor citrusvruchten zoals clementine, pompelmoes, kiwi, sinaasappel of zelfs citroen. Idealiter eet je hele vruchten om alle vezels en mineralen te bewaren. Denk ook aan rode vruchten, die nóg meer vitamine C bevatten.

Liever een hartig ontbijt? Geen probleem! Eieren, ham en zelfs brood doen het nodige. Maar koop niet om het even welk brood. Industrieel brood bevat vaak te veel suiker. Geef de voorkeur aan artisanaal volkorenbrood. Neem gerust ook een voedingssupplement, voor een kleine boost om je dag goed te beginnen.

Ga naar buiten

Of je nu gaat wandelen, sporten of gewoon naar het werk gaat, de tijd die je buiten doorbrengt, doet je goed! Blijf natuurlijk de social distancing respecteren. Alleen al door mensen om je heen te zien terwijl je rondloopt, smelten de eventuele effecten van isolatie als sneeuw voor de zon.

En dat contact met anderen helpt ook de stress af te schudden die veel Belgen ervaren tijdens deze beangstigende periode. Trek naar buiten om te sporten. Het is wetenschappelijk bewezen dat dat stress – wat slecht is voor je immuunsysteem – helpt te verminderen. Sport versterkt je lichaam op alle vlakken, van je cardiovasculaire capaciteit tot je afweersysteem en je geest.

Met een speciale vermelding voor yoga, dé discipline bij uitstek om je fysiek en mentaal welzijn te verbeteren. Tal van wetenschappelijke studies hebben de gunstige effecten van yoga aangetoond bij het bestrijden van stress, angst en depressie.

Detoxkuur

Nog nooit gehoord van detoxen? Volg de gids! Eigenlijk is dat gewoon een dieet dat je gedurende een bepaalde periode volgt. Je voeding wordt aangepast om je lichaam in staat te stellen schadelijke stoffen te elimineren die zich na verloop van tijd opstapelen, zeker tijdens de lockdown. Die hebben een negatieve invloed op je lichaam en het is dus belangrijk er vanaf te komen.

Er bestaan allerlei detoxkuren. Sommige gebruiken voedingssupplementen om de honger te stillen. Hoewel detoxen niet altijd makkelijk is, is het belangrijk je gezondheid niet in gevaar te brengen. Zeker nu niet. We adviseren je dan ook professioneel advies in te winnen als je niet zeker weet of detoxen wel iets voor jou is.

Over het algemeen wordt aanbevolen twee keer per jaar een detoxkuur te volgen. Eén in het voorjaar (na de feesten) en één in het najaar (na de zomervakantie). Nu we terug een ietwat normaal leven beginnen te leiden, is het dus het ideale moment om ermee te beginnen.

Sébastien Paulus

